Il 23 aprile Cristiano Malgioglio ha festeggiato il 79esimo compleanno e in occasione della puntata del 28 aprile di Verissimo Silvia Toffanin l’ha celebrato una dedica speciale: “Mi hai fatto emozionare mostrando l’uomo che si nasconde dietro i grandi occhiali che porti per difenderti dal mondo ed oggi sono felice nel vedere quanto la tua esperienza umana e professionale venga apprezzata anche dalle nuove generazioni che non solo ti adorano ma ti ascoltano. Cristiano, una diva non si svela mai l’età ma alla più grande diva di tutti i tempi non posso che augurare di restare sempre così, la tua Silviuccia”.

Cristiano Malgioglio, la dedica di Silvia Toffanin a Verissimo per il compleanno del paroliere: ‘Resta sempre così’

Parole che hanno emozionato il paroliere e giudice di Amici che ha spiegato che non ha mai festeggiato il compleanno. “Per me è un giorno come un altro. Non amo le ricorrenze, non mi sono mai piaciute”. Poi ha annunciato che ci sono due brani in uscita per l’estate.

“Uno con Gente di Zona, quelli di Bailando, ed un’altra canzone che è una dedica d’amore a Cristiano Ronaldo” – ha riferito spiazzando Silvia Toffanin che gli ha chiesto se fosse “innamorato” del fuoriclasse portoghese. “Non è che sia innamorato di lui, ma io sono uno che dedica delle canzoni a personaggi che mi piacciono. Questa è un dedica viscerale, lui non lo sa di questo e chissà cosa ne penserà. Vedremo, ti ho stupita”.

‘In estate uscirò con due brani, uno dedicato a Cristiano Ronaldo’, nuovo partner turco per il giudice di Amici

Nonostante le reticenze iniziali Cristiano Malgioglio ha ammesso di avere un nuovo fidanzato turco che si chiama Onur. “Quando racconto queste storie poi finiscono, quindi non dico più niente. Quando sarà il momento, verrò ospite da te” – ha spiegato precisando che parla con il partner tramite traduttore in quanto, nonostante le frequentazioni del passato, non parla turco.