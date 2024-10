Marco Columbro, l’eclissi in tv e lo sfogo a Ciao Maschio: ‘Spero qualcuno me lo dica prima di morire’

È il desiderio il tema di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 12 ottobre all’1:10 su Rai 1. Tra gli ospiti Marco Columbro che si è sfogato per essere stato emarginato dalla tv dopo aver avuto problemi di salute.

Marco Columbro a Ciao Maschio: ‘Sono stato in coma per 20 giorni dopo l’emorragia cerebrale’

“Ho avuto un periodo molto particolare, troppo lavoro, troppo stress, la mia pressione ha iniziato a essere ballerina. Ho avuto un picco pressorio, un’emorragia cerebrale, e sono stato in coma per 20 giorni. Quando sono uscito , anche se ero vivo, per i media ero morto. Per la televisione in generale non esistevo più” – ha riferito il conduttore televisivo, ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio.

‘Dopo l’ictus non sono esistito più per la televisione’

“A un certo punto me ne sono fatto la ragione, – ha proseguito Marco Columbro – però è stato duro i primi anni. Nessuno mi ha più chiamato. Io all’epoca, quando ho avuto la malattia, ero al massimo della mia notorietà, per cui non è che fossi uno che era andato male. Vorrei arrivare a capire un giorno perché dopo il mio ictus io non ho più fatto televisione. Prima di lasciare questo corpo, magari qualcuno mi darà una motivazione e mi dirà ‘perché ci ha rotto…’, magari, non lo so”.