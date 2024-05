Michelle Hunziker e Sonia Bruganelli, nuovi flirt? Le paparazzate che infiammano il gossip

L’aria di primavera infiamma il gossip con due volti conosciuti della televisione italiana paparazzati in dolce compagnia. Michelle Hunziker e Sonia Bruganelli in love? Gli scatti pubblicati dai settimanali Diva e Donna e Chi sembrano lasciare pochi dubbi in tal senso.

Michelle Hunziker immortalata da Diva e Donne con un manager della moda presentato da Anna Tatangelo

Michelle Hunziker ha chiuso da non molto la love story con l’osteopata e fisioterapista Alessandro Carollo. Una relazione che era decollata la scorsa estate ma che non ha superato lo step del primo anno. Secondo il periodico Diva e Donna la show girl starebbe frequentando un manager della moda amico di Mattia Narducci, fidanzato di Anna Tatangelo. La cantante avrebbe fatto da cupido. La conduttrice svizzera e la nuova fiamma sono stati immortalati a cena a Bergamo. Risate, complicità e tanto feeling. Michelle sembra pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita.

Dagli scatti pubblicati dal settimanale Chi sembra che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia tra Sonia Bruganelli e il ballerino Angelo Madonia, ex di Ema Stokholma che l’aveva conosciuto durante l’esperienza a Ballando con le stelle. Gli scatti del periodico diretto da Alfonso Signorini ricostruiscono la romantica serata trascorsa tra le vie di Roma.

Sonia Bruganelli, la serata romantica con il ballerino Angelo Madonia immortalata dal settimanale Chi

Dalla cena al ristorante orientale, alla passeggiata mano nella mano fino a piazza della Minerva. Un tenero gesto d’affetto dopo essersi seduti davanti all’obelisco ed un dolce bacio sulla guancia. I due hanno trascorso insieme anche il giorno successivo con una cena intima dopo aver presenziato ad un vernissage con un amico giornalista.