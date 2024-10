Morto Paul Di’Anno, fu il primo frontman degli Iron Maiden: ha affrontato il male suonando

É morto Paul Di‘Anno , primo frontman degli Iron Maiden. A darne notizia i canali social della storica band heavy metal.

Paul Di’Anno è stato il frontman degli Iron Maiden nei primi due album

Aveva 66 anni e lottava contro una malattia da diverso tempo. “Siamo tutti profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa Paul Di’Anno. Il contributo agli Iron Maiden è stato immenso e ci ha aiutato a intraprendere il percorso come band per quasi cinquant’anni. La sua presenza pionieristica come frontman e cantante, sia sul palco sia nei nostri primi due album, sarà ricordata con grande affetto non solo da noi ma dai fan di tutto il mondo” – si legge su Facebook.

“È davvero triste che se ne sia andato – commenta il bassista Steve Harris – Ci siamo scambiati messaggi di recente sugli alti e bassi del West Ham. Fino a poco tempo fa ha continuato a suonare, lo faceva andare avanti. Mancherà a tutti noi. Riposa in pace amico”.

Steve Harris: ‘Siamo grati di averlo potuto incontrare un paio di anni fa’

“Siamo molto grati di aver avuto la possibilità di incontrarlo un paio di anni fa e di trascorrere del tempo con lui ancora una volta. A nome della band, di Rod e Andy e di tutto il team degli Iron Maiden. esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Paul e agli amici più stretti Riposa in pace” – aggiunge il gruppo.

Ha guidato la storica band metal per i due album intitolati Iron Maiden nel 1980 e ‘Killers’ nel 1981, prima di essere sostituito dall’attuale cantante Bruce Dickinson. In seguito Paul Di‘Anno è stato frontman dei Battlezone e Killers e ha pubblicato album da solista. Nonostante la malattia ha suonato fino al 2023.