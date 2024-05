Ms Rachel, la star di YouTube bullizzata dopo aver lanciato raccolta fondi per i bimbi di Gaza

La famosa star di YouTube per bambini conosciuta come Ms Rachel, nome d’arte di Rachel Accurso, ha raccontato di essere vittima di bullismo dopo aver lanciato una raccolta fondi per i bambini di Gaza, Sudan, Ucraina e Repubblica Democratica del Congo.

Ms Rachel ha lanciato un raccolta fondi per i bambini di Gaza, Sudan, Ucraina e Repubblica Democratica del Congo

Seguita da 9 milioni di abbonati su YouTube, è finita nel mirino del web per non aver menzionato nel suo appello per la raccolta fondi i bimbi israeliani. Un’escalation di commenti che hanno mandato in tilt la content creator. “Ha ignorato di proposito i bambini israeliani. Perché non ha menzionato i bambini rapiti dalle loro culle o su quelli che sono stati bruciati vivi”. Ms Rachel ha disattivato la possibilità di commentare i suoi post Instagram più recenti. Non solo haters, in tanti hanno apprezzato l’iniziativa della star del web ed hanno manifestato sostegno e solidarietà.

“Grazie signora Rachel per aver utilizzato la tua piattaforma per raccogliere fondi per i bambini che soffrono a Gaza e ovunque” – ha scritto una persona su Instagram. Ed ancora: “Grazie per aver parlato a favore dei bambini palestinesi”.

Rachel Accurso aveva già lanciato appelli ed iniziativa importanti attraverso la piattaforma per sostenere questioni politiche che hanno un impatto sui bambini. Di recente ha denunciato la mancanza di congedi retribuiti per maternità e paternità negli Stati Uniti ed ha criticato il sindaco di New York, Eric Adams, per aver tagliato i fondi ai programmi di educazione infantile della città. Attraverso la sua iniziativa Ms Rachel ha raccolto 50.000 dollari in poche ore.