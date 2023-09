Nino Frassica smarrisce il gatto Hiro a Spoleto e lancia un appello: ‘Ricompensa da 5000 euro’

Non si separa mai dal suo amato e l’aveva portato con sé a Spoleto dove sta soggiornando per le riprese della nuova serie di Don Matteo. Nino Frassica ha perso le tracce di Hiro, un Sacro di Birmania di colore bianco con la coda avana, da martedì 26 settembre.

Nino Frassica in ansia per la scomparsa del gatto Hiro a Spoleto dove sta girando la nuova stagione di Don Matteo

Il felino è scappato via quando la moglie, Barbara Exignotis, ha aperto la portafinestra per farlo uscire sul terrazzo della sua abitazione in via Leoncilli, a Spoleto per poi dirigersi verso le scale della chiesa di Sant’Eufemia, vicino piazza Duomo. Frassica ha lanciato prima un appello su Gatti Smarriti in Umbria e poi sui profili social personali precisando che non si trattava di uno scherzo. Il comico è parso visibilmente scosso e nelle ore successive ha aggiornato i follower sulla situazione. “Ultimo avvistamento ieri notte nei pressi del Giro della Rocca di Spoleto” – ha riferito l’artista che ha anche offerto una ricompensa a chi riportasse a casa Hiro.

“Il mio gatto è microchippato. La ricompensa per chi ce lo riporta è di 5000 euro“. Su Instagram ha anche indicato il numero di telefono da contattare nel caso fosse ritrovato o avvistato. La moglie ha precisato che il Sacro di Birmania è il più piccolo dei tre gatti di loro proprietà.

L’ultimo avvistamento del Sacro di Birmania a Giro della Rocca, il comico offre una ricompensa

“Non conosce la città e appena abbiamo visto che non era più in casa abbiamo subito avviato le ricerche. Siamo affezionati ai nostri gatti e speriamo di ritrovarlo anche grazie al microchip”. Nino Frassica è stato travolto da messaggi di incoraggiamento e sostegno in queste ore. Ora spera che arrivi il più bello e atteso con l’annuncio del ritrovamento di Hiro.