Paolo Bonolis, che stoccate a Sanremo al Giffoni Film Festival: ‘Lunga Domenica In con gara in mezzo’

Dal Giffoni Film Festival e all’indomani dei palinsesti Rai, Paolo Bonolis commenta le scelte fatte in relazione alle ultime edizioni del Festival di Sanremo. Non sono mancate le stoccate, soprattutto per l’assenza dei grandi ospiti.

Paolo Bonolis sul Festival di Sanremo a Giffoni: ‘I grandi ospiti non ci sono più perché costano troppo’

“I grandi ospiti non ci sono più perché, credo che costino troppo. Visto che non c’è controprogrammazione, è sufficiente fare delle lunghe puntate di Domenica In con una gara canora in mezzo. Può anche darsi che sia questo il ragionamento, che è economicamente più che valido”.

Il conduttore tv puntualizza l’importanza di valorizzare l’unicità della manifestazione: “Credo che un evento, l’evento della televisione italiana, vada eventizzato. E per eventizzarlo deve uscire qualcosa che nei mesi precedenti la televisione italiana non è in grado di poter offrire: allora diventa un evento”.

“Nel 2005 abbiamo veramente cambiato il Festival rispetto a quello che era prima, mi è stata data la possibilità di poterlo cambiare”. Sulla scorsa edizione del festival, l’ultima dell’era Amadeus,

Bonolis commenta: “C’era una fotografia bellissima, una scenografia meravigliosa. Ci sono delle cose fatte bene ma secondo me anche il contenuto dovrebbe essere un po’ più sostanzioso”.

‘Il Festival va eventizzato, tv spazzatura? dipende da chi la raccoglie’

Sulla mancanza di riconoscimento delle sue innovazioni, chiosa: “Se le cose ti vengono riconosciute son contento, se non ti vengono, questo vuol dire che è meglio non riconoscerle per chi sta raccontando. la storia è fatta non solo di affermazioni, ma anche di negazioni E non solo di negazioni, ma anche di silenzi”.

Infine una riflessione sul trash e la cosiddetta tv spazzatura: ”La spazzatura dipende chi la raccoglie!” -ironizza il conduttore che a Giffoni riceve il Premio Sirena. ”Non tutto è educativo, non tutto è spazzatura. In tv c’è un mare di roba. Il filtro sei sempre tu che sei in grado di valutare”, e aggiunge ”la televisione può dare ma non può rimuovere, perché basta spegnere”.