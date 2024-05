Paolo Bonolis e Amadeus protagonisti di un dissing sul Festival di Sanremo

Dissing a distanza tra Paolo Bonolis e Amadeus. Tutto è partito da una considerazione del conduttore di Avanti un altro sulla decisione della Rai di affidare a Carlo Conti la direzione artistica del Festival di Sanremo nel 2025 e nel 2026.

Bonolis sulla scelta di Carlo Conti per il Festival: ‘Mi è piaciuta quando ha detto che non farà il 74% perché non chiuderà alle 3’

“Sono felice per lui, è uno dei pochi amici che ho con Antonella Clerici e Luca Laurenti nel mondo dello spettacolo” – ha affermato sottolineando che gli è piaciuta la risposta che Conti ha dato ad un giornalista quando gli è stato chiesto se temesse di non fare il 74% di share. “Non lo farò perché non chiuderò alle tre di notte”. Chiaro il riferimento alle 5 edizioni targate da Amadeus che si protraevano fino a notte inoltrata.

Amadeus replica con uno scatto di un castoro che rosicchia un tronco

Stoccate che non è passata inosservata con il conduttore di Affari tuoi che ha condiviso su Stories la foto di un castoro che rosicchia un tronco. Bonolis non ha escluso la possibilità di tornare alla conduzione del Festival di Sanremo. “Magari a modo mio, come ho già fatto. Nel 2005 penso di aver dato un contributo importante al cambiamento del Festival di Sanremo” – ha affermato nell’intervista rilasciata a Repubblica.