Pino Insegno, avvio flop per Il Mercante in fiera: il game finisce sotto esame

I vertici di Viale Mazzini starebbero meditando su possibili interventi editoriali sul programma Il Mercante in fiera condotto da Pino Insegno.

Il Mercante in Fiera è crollato all’1,9% di share dopo tre puntate: la Rai medita possibili interventi

Eventuali modifiche comunque non ci saranno prima di due settimane di programmazione per capire se cambierà qualcosa nella colonnina degli ascolti. Il programma di Pino Insegno non è partito con il piede giusto nella sua nuova esperienza in Rai. Nella fascia preserale – l’inizio è fissato per le 19:55 – il game-quiz di Rai2 ha registrato 638 mila spettatori di media, con il 3,4% di share, nella puntata di esordio.

Un dato che veniva già valutato come un mezzo flop ma attualmente è il risultato migliore della settimana. Le due puntate seguenti, quella del martedì e l’altra del mercoledì, sono andate ancora peggio: rispettivamente con 364 mila spettatori (2%) e 357 mila (1,9%).

Decisive le prossime due settimane, la prima volta del game nel 1996 con Jocelyn su Tmc, poi con Pino Insegno su Italia 1

Un ulteriore calo potrebbe indurre la Rai a fare delle scelte drastiche su Il Mercante in fiera, un programma che fu proposto la prima volta nel 1996 da Jocelyn su Telemontecarlo e condotto dallo stesso Insegno su Italia 1 nel 2006 dopo lo scioglimento della Premiata ditta. Da gennaio l’artista sarà al timone de L’Eredità. Giudizi contrastanti anche per la Gatta Nera, ruolo affidato alla Miss Italia Lavinia Abate.