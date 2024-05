Pomeriggio 5, Myrta Merlino ancora assente: in due in lizza per la sostituzione a settembre

L’esperienza di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5 si concluderà tra poche settimane. La conduttrice televisiva ha saltato ha saltato le puntate del 2 e del 3 maggio dove è stata sostituita da Giuseppe Brindisi.

Pomeriggio 5, Myrta Merlino sostituita da Giuseppe Brindisi nelle puntate del 2 e 3 maggio

É accaduto anche ad aprile perché impegnata a New York per il Change the World Model United Nations ed a febbraio durante la settimana di Sanremo. Assenze concordate secondo quanto riferito dalla diretta interessata e che in ogni caso non incideranno sulla decisione dei vertici Mediaset che hanno intenzione di voltare pagine in considerazione dei numeri non esaltanti registrati da Pomeriggio 5 in questa stagione. In lizza per la sostituzione due giornaliste.

Cesara Buonamici verso il doppio ruolo, l’alternativa è Simona Branchetti

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Cesara Buonamici potrebbe diventare la padrona di casa del talk show dove è stata numerose ospite in questa stagione. Gli impegni per il mezzo busto del Tg5 raddoppierebbero in quanto viaggia versa la riconferma nel ruolo di opinionista del reality. L’altro nome caldo è quello di Simona Branchetti che ha già dimostrato a pieno la sua affidabilità con Pomeriggio 5 News e Morning News. Entro fine giugno il Biscione scioglierà le riserve.