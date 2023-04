Silvio Berlusconi in gravi condizioni: ‘Signorini ha sospeso la mega festa’

Dalle parole di speranza del fratello Paolo – “Ce la farà anche questa volta, è una roccia” – all’indiscrezione di Dagospia che riferisce di un Silvio Berlusconi in gravissime condizioni per via di una polmonite bilaterale con i figli che sarebbero tutti al suo capezzale all’ospedale San Raffaele di Milano.

Signorini sospende la festa di compleanno per lo stato di salute di Berlusconi: l’indiscrezione di Rosica

A confermare la delicatezza della situazione ci sarebbe anche la decisione di Alfonso Signorini di rinviare la mega festa di giovedì 6 aprile. Il conduttore aveva dato appuntamento ai vipponi al party di compleanno (spegnerà 59 candeline) nel corso della finalissima del GF Vip.

Secondo quanto riferito dall’esperto di gossip Alessandro Rosica alla base della decisione di Signorini di sospendere la mega festa ci sarebbero proprio le delicate condizioni di salute di Silvio Berlusconi. L’indiscrezione non è stata confermata al momento dal diretto interessato. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva riferito di un ricovero collegato alla precedente degenza. “Non è stato risolto il problema”.