Stefano De Martino a Belve su Belen: ‘Toccherà ridivorziare’, poi risponde sul presunto tradimento

Stefano De Martino senza freni a Belve, in onda martedì 26 settembre, scherza con Francesca Fagnani ma parla anche della fine del suo rapporto con Belen Rodríguez: “Il mio matrimonio non è finito per un tradimento”.

Stefano De Martino a Belve: ‘Il mio matrimonio non è finito per un tradimento’

E quando Francesca Fagnani incalza ricordandogli che Belen in più occasioni ha sottolineato una sua tendenza al tradimento, confessa: “io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti”. Poi la conduttrice l’ha stuzzicato sull’aspetto legale. “Ha capito se è divorziato?” – chiede nella clip postata su Instagram. “Toccherà ridivorziare” – ha risposto prima di scherzare sul suo stato civile. “Al momento non lo so”. È un racconto ironico e intimo quello che il ballerino e conduttore Stefano De Martino concede a ‘Belve’.

‘Prossimo conduttore di Sanremo, per farlo ci vuole qualche capello bianco’

Sulla sua vita professionale, racconta dell’ambizione che lo muove e di una continua ricerca di nuove sfide: “Con l’età mi piacerebbe spostarmi su altri generi, anche se adesso l’intrattenimento mi diverte molto”. E all’idea di poter essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo, commenta: “È molto presto quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco”.

La conversazione con Francesca Fagnani tocca diversi temi, compresa la sua infanzia a Torre Annunziata, prima del successo: “Vivevo in un quartiere ruspante: nel palazzo non c’era il portone, a terra c’erano le siringhe. Ma è più facile farcela partendo in salita: il disagio è la condizione migliore per far sì che accada qualcosa di meglio” – ha spiegato Stefano De Martino.