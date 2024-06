Temptation Island, chi sono i tentatori e le tentatrici: dal medico eroe del Covid all’imprenditrice

Storie d’amore in bilico, tentazioni da corna pubbliche e accese discussioni. Da giovedì 27 giugno Filippo Bisciglia servirà il cocktail Temptation Island, da sempre apprezzato dai telespettatori italiani nelle calde serate d’estate.

Dalle anticipazioni emerse in questi giorni il nuovo viaggio nei sentimenti, in prime time su Canale 5, sarà ricco di colpi di scena fin dalle prime battute con una coppia che dovrebbe scompaginare il rituale del programma. Come sempre tentatori e tentatrici reciteranno un ruolo fondamentale nel reality.

Temptation Island, i single e le single protagoniste del reality dal 27 giugno

Chi con malizia, chi con simpatia, chi con tenerezza o facendo leva sul suo fascino proverà ad insinuarsi nelle fragilità delle coppie che sono sbarcate in Sardegna per comprendere se il loro legame è ancora forte o se è il momento di prendere direzioni diverse.

Tredici il numero dei single uomini e delle single donne al quale sarà affidato il compito di dare ulteriore pepe al reality sui sentimenti. Di seguito i protagonisti che gli aficionados di Temptation Island vedranno all’opera nel resort di Santa Margherita di Pula.

Le tentatrici

Gaietta, 23 anni di Pescara, vive a Milano da sola. È laureata in ingegneria gestionale e sta completando la magistrale. Ama andare in palestra, l’equitazione, suona la chitarra e il pianoforte e sa guidare la moto.

Siriana, 24 anni di Rieti. È un’imprenditrice: gestisce 3 case di riposo di sua proprietà. Ama il pilates e l’equitazione.

Sofia, 27enne residente a Perugia. Nata in Uruguay dove ha vissuto fino ai 5 anni, si è trasferita a Valencia e infine in Italia. É laureanda magistrale in relazioni internazionali. Parla italiano, spagnolo, inglese e un po’ di portoghese. Ama il disegno, la pittura e giocare a pallacanestro.

Mara, 28 anni di Taranto. Da circa 1 mese ha aperto una sua accademia di Lashmaker nella quale insegna. È molto legata alla sua famiglia e al suo cagnolino di 4 anni. Le piace il ballo.

Nicole, 25 anni di Milano. Studia per diventare personal trainer e insegnante di posturale. Vive con la nonna alla quale è molto legata. Le piace giocare a tennis.

Noemi, 21 anni di Napoli. È una ballerina professionista e modella. Non ha i social perché preferisce conoscere le persone faccia a faccia.

Teresa, 32 anni. È cresciuta tra Verona e Sassuolo dove al momento vive con il padre. Gestisce un e-commerce di ceramiche e pavimenti. Ha vissuto a Londra dove ha imparato l’inglese. Ama la palestra e la corsa.

Jennifer, 22 anni di Cosenza. È una speaker radiofonica e sta prendendo il tesserino per diventare giornalista. Ama il canto, il ballo e la palestra.

Melania, 23 anni di Padova. Studentessa di mediazione linguistica, parla inglese, tedesco e spagnolo. Pratica pole dance ed è sempre alla ricerca di nuovi stimoli.

Chiali, 25 anni di Vajont, Pordenone. Estetista. Abita con la mamma e la nonna. Ama le passeggiate, la natura, gli animali e lo yoga.

Maika, 30 anni di Roma. Ha delle pescherie con annessi ristoranti che gestisce con la famiglia. Si occupa un po’ di tutto ma principalmente fa servizio ai tavoli. Ama la palestra e la danza.

Karina, 28 anni di origini russe, abita a Grosseto. Si è laureata in scienze politiche, fa l’hostess negli eventi. Ama ballare, pratica danza sui tacchi e va in palestra.

Marta, 33 anni di Lucca. Laureata in design, il suo sogno era quello di diventare arredatrice di interni ma passare le giornate davanti al computer non faceva per lei. Al momento gestisce un ristorante. Ama disegnare, viaggiare e fare lunghe passeggiate.

Le tentatrici di Temptation Island 2024

I tentatori

Filippo, 31 anni di Modica. Laureato in scienze motorie e in economia aziendale. Lavora nell’azienda di famiglia che tratta il marmo. Ama il padel, il tennis, e il kitesurf. Ha brevetti da sub fino ai 40 metri.

Simone, 32 anni di Pisa. È stato un calciatore professionista di serie B e serie C, è cresciuto nella primavera dell’Inter. Vorrebbe diventare allenatore. Oltre al calcio il tennis è una sua grande passione.

Andrea, 32 anni. Vive a Madrid dove ha un cocktail bar. Ha un figlio di 7 anni, è molto legato alla sua famiglia. Parla spagnolo, italiano e francese e ama calcio e palestra.

Luigi, 33 anni di Caserta. Medico specializzando in igiene e medicina preventiva. È stato in prima linea durante il Covid, andando nelle case a visitare i pazienti. Ha origini nobili. Ha giocato come portiere a calcio, suona il pianoforte e va in palestra.

Giovanni, 26 anni di Siena. Lavora in un’azienda farmaceutica. Ha una vita molto frenetica, si alza presto per allenarsi, andare in bicicletta, correre e giocare a padel.

Jakub, 24 anni di Verona. Lavora con il papà nella sua ditta edile. Ama leggere e allenarsi.

Carlo, 28 anni di Porto San Giorgio (Fermo). Imprenditore che gestisce diverse case vacanza. Gioca a calcio, va in palestra e gioca a tennis.

Federico, 34 anni di Faenza. Ha aperto 2 locali nella sua città e produce un suo gin dal 2020. Ha vissuto a Londra per alcuni anni dove ha imparato il mestiere del bar tender. Ama viaggiare, fare palestra ed è appassionato di segni zodiacali.

Maicol, 28 anni di Gubbio. Operaio metalmeccanico. Ha 2 gatti. Ama la fotografia, viaggiare, nuotare, andare in palestra e giocare a tennis. È molto legato alla mamma.

Fabio, 27 anni di Napoli. È proprietario di una scuola calcio che gestisce insieme alla mamma, è molto legato alla sua famiglia. Ama anche la boxe e il crossfit.

Fede, 23 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia). Vive a Ferrara dove studia scienze motorie e fa il personal trainer. Ha vissuto alcuni mesi a Fuerteventura. Ama tutti gli sport: muay thai, snowboard, bicicletta, motocross e downhill.

Roberto, 30 anni di Gela. Laureato in ingegneria civile e ambientale ha conseguito un master in sicurezza sui luoghi di lavoro. Le sue passioni sono la boxe, la palestra e il calcio e si è appassionato al pilates.

Andy, 28 anni di Novara. Gestisce un magazzino logistico. È molto legato alla sorella di 21 anni. Nel suo tempo libero ama leggere, andare a correre, giocare a calcio e allenarsi.