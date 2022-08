Tommaso Zorzi vs Matteo Salvini, che scontro sui social: ‘Un idiota fatto e finito’

Botta e risposta social tra Tommaso Zorzi e Matteo Salvini. Uno scontro senza esclusione di colpi con il vincitore del GF Vip 6 che aveva già manifestato in passato aveva puntato l’indice contro il leader della Lega sia per le sue uscite sul DDL Zan che per altre posizioni politiche.

Il tweet al veleno di Tommaso Zorzi su Salvini

Tutto è iniziato da un tweet dell’influencer sull’ex Ministro dell’Interno: “Un idiota fatto e finito” – ha cinguettato nel far riferimento ad un commento di Salvini sulla coalizione di sinistra. “Ti ricordo l’asse con Fdl-Lega-Forza Italia del 2013” – aveva scritto in precedenza Zorzi.

Immediata la replica del massimo esponente del Carroccio. “Accipicchia, addirittura idiota. Agli insulti e al rancore rispondiamo col sorriso e con le idee. Finalmente il 25 settembre saranno gli italiani a decidere, buon voto anche a te”. La chiosa, sulla querelle a distanza, l’ha messa, almeno momentaneamente, il 27enne milanese.

See more Ma piantala con la sta carta del vittimismo che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro. E facendo un giro tra i commenti noto un disagio e un’ignoranza che fa spavento. https://t.co/ugO7SqXdSH — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) August 7, 2022

Il leader della Lega: ‘Agli insulti rispondiamo col sorriso’, la controreplica dell’influencer

“Ma piantala con sta carta del vittimismo che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro. E facendo un giro tra i commenti noto un disagio e un’ignoranza che fa spavento”. Una guerra di tweet che ha inevitabilmente diviso il web.