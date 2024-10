Totti rifiuta il tapiro d’oro di Striscia, Noemi Bocchi lo prende: il gesto del pupone

Tapiro d’oro di coppia per a Francesco Totti e Noemi Bocchi. L’inviato di Striscia la notizia ha raggiunto il pupone e la compagna di rientro dal week end a Miami dopo una settimana infuocata con l’ex capitano giallorosso tornato al centro del gossip per la paparazzata di Gente con Marialuisa Jacobelli.

Totti è stato sorpreso mentre usciva da un hotel della Capitale con la giornalista Marialuisa. In aeroporto di fronte a Valerio Staffelli ha abbozzato un sorriso forzato e con poca voglia di parlare. Il pupone ha risposto visibilmente infastidito sulla presunta liaison con Jacobelli: “Voi sapete tutto meglio di me. E comunque io non prendo più Tapiri” – ha chiosato il 48enne che nei giorni scorsi non ha chiuso la porta a un suo ritorno in campo.

Il pupone apre lo sportello e lascia in strada il tapiro ricevuto dalla partner

Più cordiale Noemi Bocchi, che alla domanda di Staffelli su come il suo compagno abbia giustificato le foto uscite: “Non ne ha avuto bisogno”. Poi è salita in auto con il Tapiro d’oro. Ma, a sorpresa, Totti ha aperto lo sportello e lo ha lasciato in strada, poco prima che l’auto abbandonasse l’aeroporto. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.