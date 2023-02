Uomini e Donne si trasforma in Centro per l’impiego: Maria De Filippi trova lavoro ad Alice

Uomini e Donne si trasforma in Centro per l’impiego nel corso della puntata del 2 febbraio. La corteggiatrice Alice Barisciani è stata protagonista di una coinvolgente esterna con Federico Nicotera nel corso della quale è scattata un bacio passionale. In studio la corteggiatrice ha ammesso di provare qualcosa di forte per il tronista e questo la porta ad essere sulla difensiva. “A volte ho paura di perderlo”.

Alice Barisciani bacia Federico Nicotera e svela le sue paure: ‘Temo di non essere bella ai suoi occhi’

La ventiseienne di Siena ha raccontato di aver avuto dei problemi fisici e che temeva di non essere troppo bella ai suoi occhi. “Sono un po’ ingrassata” – ha spiegato Alice che ha aggiunto di non averne mai parlato prima perché sta risolvendo questa cosa. La toscana ha ringraziato Maria De Filippi per averla ascoltata ma quest’ultima ha ribattuto che non c’era bisogno di farlo ed ha affrontato un altro problema.

Corteggiatrice licenziata per partecipare al programma, Maria De Filippi le trova lavoro a Uomini e Donne

“Mi hanno detto che hai avuto un problema sul lavoro per colpa di questa trasmissione. A tal riguardo ti posso dire che se vuoi lavorare con noi puoi farlo. So che vivi lontano e questo può essere un problema… Se non dovessi trovare quello che vuoi tu, per quanto noi continuiamo a lavorare facendo le corna, se vuoi un posto di lavoro qui ce l’hai” – ha detto la conduttrice che ha precisato che Alice Barisciani è stata licenziata per colpa di Uomini e Donne. “L’hanno licenziata per le assenze”.