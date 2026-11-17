Vera Dijkmans

La 29enne olandese, che si definiva «la fidanzata più ricercata al mondo», è stata fermata all’aeroporto di Newark dopo un volo da Miami

Dalle migliaia di uomini che le avevano chiesto un appuntamento a una cella condivisa con altre dodici detenute. La vita di Vera Dijkmans, modella olandese di OnlyFans con milioni di follower sui social, ha preso una piega drammatica negli Stati Uniti. La 29enne è stata arrestata dagli agenti dell’ICE, l’agenzia federale americana che si occupa di immigrazione, e trasferita in un centro di detenzione nel New Jersey. A raccontare quanto sta accadendo sono i familiari, che denunciano condizioni difficili e dicono di non aver ricevuto spiegazioni chiare sulle ragioni del fermo.

La vicenda è iniziata l’11 novembre, quando Vera è arrivata all’aeroporto di Newark con un volo proveniente da Miami. Secondo quanto riferito dalla famiglia, gli agenti l’hanno prelevata, ammanettata e accompagnata su un furgone con i vetri oscurati fino al centro di detenzione di Delaney Hall.

Il visto turistico e l’appuntamento mancato per la Green Card

Uno degli aspetti al centro della vicenda riguarda il suo status negli Stati Uniti. Secondo quanto raccontato dalla madre, Marianne Scholt, la giovane si trovava nel Paese con un visto turistico B2, che consente soggiorni temporanei ma non autorizza a lavorare.

I profili social di Vera Dijkmans, seguiti da circa 6 milioni di persone su Instagram e da altri 875mila utenti su OnlyFans, sono però ricchi di contenuti legati alla sua attività di creator. La madre ha spiegato al quotidiano olandese AD che la figlia si era recata a New York per assistere a un evento UFC e realizzare nuovi contenuti.

La stessa famiglia ha riferito che Vera aveva presentato domanda per ottenere la Green Card, ma avrebbe saltato un appuntamento con l’ufficio immigrazione. «Questo perché viaggia molto. Inoltre, alloggia per lo più in hotel e non al suo indirizzo di residenza permanente. Probabilmente è così che è finita nei sistemi dell’ICE», ha ipotizzato la madre.

La sorella Iza Dijkmans ha aggiunto che sarebbe stata fissata un’udienza della quale Vera non avrebbe ricevuto la comunicazione. La mancata conoscenza dell’appuntamento avrebbe portato a perdere il passaggio previsto nella procedura. La famiglia sostiene inoltre che sulla giovane penderebbe un ordine di espulsione. Al momento, tuttavia, non è stata resa pubblica una motivazione ufficiale dettagliata della detenzione.

«Cibo pessimo e condizioni igieniche precarie»: la denuncia dei familiari

Le condizioni all’interno di Delaney Hall sono diventate la principale preoccupazione dei parenti. Secondo quanto riferito dalla sorella, Vera dormirebbe in una stanza con altre dodici donne, su un letto estremamente scomodo, e avrebbe difficoltà a riposare.

«Ci ha riferito che il cibo è di pessima qualità, le condizioni igieniche sono estremamente precarie e l’atmosfera all’interno della struttura è costantemente tesa», ha raccontato Iza Dijkmans.

La famiglia riferisce anche che la ragazza non vedrebbe la luce del sole da sei giorni, perché le finestre sarebbero sigillate. «Ha raccontato di sentirsi intimidita dal personale, il che rende una situazione già di per sé spaventosa ancora più difficile», ha aggiunto la sorella.

Anche le possibilità di comunicare con l’esterno sarebbero state ridotte. Inizialmente Vera poteva telefonare per periodi più lunghi, ma successivamente il tempo a disposizione sarebbe sceso a cinque minuti. Secondo la madre, nella struttura ci sarebbero soltanto quattro telefoni per circa sessanta persone. Il cellulare della giovane è stato confiscato e i contatti con i familiari avverrebbero attraverso chiamate dal telefono pubblico.

«Vera era in lacrime e l’ho riconosciuta a malapena in quella divisa carceraria», ha raccontato Marianne Scholt, volata negli Stati Uniti per stare accanto alla figlia. La donna ha anche manifestato pubblicamente la propria preoccupazione: «Temiamo per la sua vita».

L’ambasciata olandese segue il caso

I familiari hanno chiesto aiuto a un avvocato e si sono rivolti anche all’ambasciata dei Paesi Bassi negli Stati Uniti. Una portavoce del ministero degli Esteri olandese ha confermato che il governo è a conoscenza della detenzione di una cittadina olandese e che sta fornendo assistenza consolare.

«Per motivi di privacy, non possiamo commentare i dettagli specifici di questo caso», ha precisato la rappresentante diplomatica. Non sono stati quindi resi noti ulteriori particolari sulle iniziative intraprese.

Delaney Hall è gestito dalla società privata GEO Group, che nel 2025 ha ottenuto dall’ICE un contratto quindicennale da un miliardo di dollari per la gestione della struttura, con una capacità fino a mille detenuti. Il centro è stato oggetto di segnalazioni e critiche sulle condizioni di permanenza.

Le 5mila richieste di appuntamento e il soprannome di «fidanzata più ricercata»

Prima dell’arresto, Vera Dijkmans era diventata nota anche per una particolare iniziativa sentimentale. Nel 2023 aveva invitato gli uomini interessati a frequentarla a compilare una vera e propria candidatura, indicando informazioni sul lavoro, sulla situazione abitativa e sulle relazioni precedenti.

Nel gennaio 2025 la creator aveva raccontato di aver ricevuto circa 5mila richieste di appuntamento, guadagnandosi l’appellativo di «fidanzata più ricercata al mondo». Aveva spiegato di aspettarsi un primo appuntamento memorabile e anche un regalo: tra quelli ricevuti aveva citato abiti firmati Louis Vuitton ed Hermès, precisando però che per lei contava soprattutto il gesto.

Nonostante l’enorme numero di candidature, non era ancora arrivato l’amore. Ora, mentre la famiglia cerca di ottenere chiarimenti sulla sua situazione negli Stati Uniti, il futuro della modella resta legato agli sviluppi della procedura di immigrazione.