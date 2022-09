Wanda Nara, con Mauro Icardi è finita davvero: ‘É molto doloroso per me’

Da mesi le voci relativi ad una separazione si rincorrevano tra smentite, indiscrezioni, rumors su tradimenti. Questa volta Wanda Nara ha preferito anticipare tutti e confermare che il suo matrimonio con Mauro Icardi è finito.

Un anno fa il rumors sulla presunta love story tra Mauro Icardi e China Suarez

Difficile dire se la relazione fosse giunta al capolinea già quando si parlò del presunto tradimento dell’ex capitano dell’Inter con China Suarez. Di certo un anno dopo la coppia ha deciso di voltare pagina. “ È molto doloroso per me vivere questo momento, ma data la mia esposizione e le cose che stanno trascendendo e le speculazioni dei media è preferibile che lo sappiano da me. Non ho altro da chiarire e non ho intenzione di fornire alcun tipo di dettaglio su questa separazione . Per favore, vi chiedo di capire non solo per me, ma anche per i nostri figli”.

In questi anni Wanda Nara ha fatto anche da agente all’attaccante che di recente ha lasciato il Psg per vestire la maglia del Galatasary. La show girl, ex opinionista del GF Vip e co-conduttrice di Tiki Taka, ha anche cancellato le foto di coppia da Instagram.

L’annuncio di Wanda Nara su Instagram: ‘Non ho altro da chiarire e alcun tipo di dettaglio da fornire’

Dalla relazione tra la soubrette e Mauro Icardi sono nati due figli: Francesca e Isabella. Ora Wanda Nara è tra giudici di Who is the Mask? , l’equivalente del Cantante Mascherato in onda su Telefe, programma condotto da Natalia Oreiro .