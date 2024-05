Allegri esonerato dalla Juventus, Moggi: ‘Ha fatto cose che poteva evitare’

La notizia era nell’aria. La Juventus ha sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Ecco anche la nota ufficiale della società bianconera sulla decisione di mandare subito via il tecnico. Al suo il tecnico dell’under 19, l’ex difensore della Juve Pablo Montero.

Allegri esonerato: ‘Comportamenti non compatibili con i valori della Juventus’, sarà sostituito da Montero

“L’esonero si legge fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibile con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri”.

Sull’esonero a due giornate dal termine si è pronunciato Luciano Moggi. “Poteva evitare quel comportamento ma qualcosa bolliva in pentola” – ha riferito l’ex dg bianconero. “Ha fatto delle cose che si poteva pure risparmiare. Quello che ho visto conforta la tesi della Juventus “, la non compatibilità della sfuriata alla fine della Coppa Italia con lo stile della casa” – ha aggiunto.

Luciano Moggi: ‘Certo è che c’era qualcosa che bolliva da tanto tempo’

“Questo non lo so dire, perché non conosco gli antefatti. Certo è che c’era qualcosa che bolliva da tanto tempo, su questo non c’è dubbio. Per avere un comportamento del genere ci deve essere stato qualcosa che non è andato nel modo giusto. Ma se lo poteva evitare”. Nel frattempo il club ha modificato anche la foto di copertina per la vittoria della Coppa Italia. Nello scatto non appare Allegri.