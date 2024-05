Camila Giorgi scomparsa dopo il ritiro, l’ipotesi dell’accertamento fiscale: interviene reporter argentino

La tennista Camila Giorgi, 33 anni, originaria di Macerata, irreperibile da giorni e il cui nome risulta tra le giocatrici ritirate nella lista dell‘Itia, sarebbe coi suoi familiari oggetto di accertamenti fiscali da parte della guardia di finanza, che nei giorni scorsi avrebbe tentato di notificarle degli atti senza riuscire a rintracciarla.

Secondo il Corriere della Sera la tennista potrebbe aver lasciato l’Italia ed essersi trasferita all’estero mentre risultano accertamenti tributari disposti dalla procura di Firenze, come spiega il quotidiano. La famiglia ha una villa a Calenzano, vicino a Firenze, città nella quale nel settembre 2021 lanciarono un brand della moda, Giomila. É la stessa dimora dove lo stesso anno, a giugno, fu perpetrato un furto notturno con un bottino di almeno 80.000 euro, mentre dormivano tutti, la campionessa, i suoi genitori, il padre argentino e la madre italiana, il fratello.

Tante le ipotesi circolate in queste ore. Dal trasferimento con la famiglia negli Stati Uniti a presunte rassicurazioni fornite dal padre, Sergio di origine argentina, ad un reporter del Paese d’origine.

Reporter argentino ha riferito di aver parlato con il papà della tennista: ‘Si sta godendo quello che ha ottenuto’

“É ufficialmente in pensione ed è andata via portando con sé quel tesoretto di 6 milioni di euro guadagnati in carriera. Sta viaggiando e si sta godendo quello che ha ottenuto” – avrebbe riferito il giornalista sottolineando che Camila Giorgi ha deciso di chiudere con il tennis lontana dai riflettori. Fa riflettere in ogni caso il silenzio social, dove è abbastanza attiva, con l’ultimo post che risale a marzo.