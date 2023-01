Camila Giorgi passa il turno e si scaglia contro la dottoressa Grillone sul vaccino anti Covid (VIDEO)

Camila Giorgi ha negato di aver prodotto una falsa certificazione di vaccinazione COVID-19 attraverso un medico italiano ed ha replicato a quanto dichiarato nelle scorse ore dalla dottoressa Daniela Grillone che aveva spiegato che la famiglia della tennista è in cura da lei da tempo.

Camila Giorgi

Camila Giorgi supera Pavlyuchenkova agli Australian Open e smentisce di aver chiesto una falsa certificazione

“Poco prima dell’inizio dell’estate era venuta chiedendo la possibilità di ottenere una falsa prova di tutti i vaccini obbligatori, oltre al vaccino anti-Covid. Posso confermare con assoluta certezza che nessuno dei vaccini è stato effettivamente somministrato” – aveva riferito il medico.

Dopo aver superato la russa Anastasia Pavlyuchenkova agli Australian Open di tennis con un convincente per 6-0, 6-1, Camila Giorgi non si è sottratta alle domande su green pass e vaccino che le sono state rivolte in conferenza stampa.

L’azzurra replica alla dottoressa Daniela Grillone: ‘Con lei una sola vaccinazione’

“Ho fatto solo una vaccinazione con lei e le altre che ho fatto con altri medici. “Quindi sto bene… lei è nei guai con la legge in Italia. Non è un mio problema. È il suo (il dottor Grillone) problema. Per giocare qui ho fatto tutto quello che chiede il governo australiano” – ha aggiunto sottolineando di non essersi recata da Daniela Grillone per ritirare una falsa certificazione di vaccinazione.

“Sull’inchiesta sono coinvolti 300 nomi, non solo il mio” – ha chiosato Camila Giorgi che nel prossimo turno degli Australian Open di tennis affronterà la slovacca Anna Karolína Schmiedlová.