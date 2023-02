Morta Elena Fanchini, stroncata dal tumore a 37 anni nel giorno del trionfo mondiale di Marta Bassino

Nel giorno del grande trionfo di Marta Bassino nel Super G mondiale di Méribel, in Francia, lo sci alpino italiano piange la scomparsa di Elena Fanchini ad appena 37 anni.

Sci alpino in lutto: Elena Fanchini non ce l’ha fatta: ad agosto aveva scoperto la recidiva del tumore

L’ex velocista azzurra ha lottato come una leonessa fino all’ultimo sospiro ma la recidiva del tumore, scoperta lo scorso agosto, non le ha dato scampo. Nel 2005 la sciatrice di Lovere era esplosa, con la sorella Nadia, ed aveva vinto la medaglia d’argento ai mondiali di Bormio e Santa Caterina. Sembrava l’inizio di una carriera di esaltanti successi ma il destino le ha riservato spesso brutti scherzi.

Dedicò quell’impresa a Marco Pantini. Come la Fenice è risorta più volte conquistando due vittorie in Coppa del Mondo a 10 anni di distanza (Lake Louise 2005 – Cortina 2015). Alla vigilia delle Olimpiadi del 2018 aveva scoperto la terribile malattia che dopo dieci mesi di cure era riuscita a debellare riuscendo a tornare sulle piste da sci. Poi il nuovo crac che l’ha impedito di tornare a gareggiare con l’annuncio del ritiro il 22 aprile 2020.

Elena Fanchini: l’argento mondiale a Bormio, gli infortuni, i ritorni e la lotta contro il tumore, la dedica di Sofia Goggia

“L’anno scorso in estate ha iniziato ad accusare un piccolo dolore alla gamba, così ha deciso di fare delle visite per capire cosa fosse, anche se le hanno confermato che non era nulla di preoccupante. Il dolore però è diventato sempre più insopportabile e ha fatto degli esami più approfonditi… era una recidiva” – ha raccontato in una recente intervista ad Araberara la sorella, Nadia Fanchini.

Sofia Goggia le aveva dedicato la recente vittoria a Cortina d’Ampezzo. “Elena le aveva scritto un messaggio qualche giorno prima per dirle che era stata brava e che quel pettorale era bellissimo… qualche giorno dopo è arrivata la dedica” – ha raccontato l’ex azzurra che seguiva con la sorella Elena le gare di Coppa del Mondo con la stessa tensione di quando gareggiavano.