Francesco Flachi colpito da infarto durante un allenamento: come sta l’ex Samp e Fiorentina

L’ex calciatore Francesco Flachi si è sentito male giovedì 17 ottobre, colpito da un infarto mentre si trovava su un campo di calcio come allenatore del Psm Rapallo, squadra inserita nel girone B del campionato di Promozione.

Francesco Flachi si è sentito male mentre stava svolgendo la seduta d’allenamento del Psm Rapallo

Trasportato con la massima urgenza all’ospedale di Lavagna l’ex giocatore anche di Sampdoria e Fiorentina, 49 anni, è stato operato e gli è stato applicato uno stent dopo un intervento perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad una nuova operazione per un’ulteriore pulizia coronarica. É stato lo stesso Flachi a dare notizia dell’infarto attraverso i canali social e rassicurando amici e conoscenti sulle sue condizioni.

L’ex calciatore sta meglio dopo l’operazione: ‘Conto di tornare a breve alla vita normale’

“Sto bene, tutto procede per il meglio, i controlli per fortuna danno indicazioni confortanti. La prossima settimana conto di tornare alla vita normale e intanto voglio mandare un grande abbraccio a tutti, ringraziando ogni persona per il sostegno che mi ha dato in queste ore” – ha raccontato il classe ’75 fiorentino.