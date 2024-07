Gianmarco Tamberi si ferma a poche settimane dalle Olimpiadi: ‘Anche un capello storto è grave’

Appena si è diffusa la notizia qualcuno ha pensato al dolore e alle lacrime alla vigilia di Rio 2016. L’epilogo dovrebbe essere diversi ma Gianmarco Tamberi avrebbe fatto a meno di un contrattempo fisico a poche settimane dalle Olimpiadi di Parigi.

Tamberi costretto a saltare la tappa del Gold del Continental Tour per un problema al bicipite femorale

Il campione in carica di di salto in alto non prenderà parte alla tappa Gold del Continental Tour a Szekesfehervar, in Ungheria, a causa di un problema fisico. In pedana, tra i convocati olimpici, Leonardo Fabbri nel peso e Mattia Furlani nel lungo. “A malincuore devo comunicare che ho dovuto rinunciare alla gara di oggi per un dolore sentito nel bicipite femorale durante il riscaldamento. Spero non sia nulla di grave ma la verità è che a 30 giorni dalle Olimpiadi anche un capello storto è grave” – ha scritto Tamberi sui social.

“Questa cosa mi sta logorando l’anima, sono riuscito a fare praticamente solo una gara quest’anno e il sogno della mia vita è praticamente arrivato! Purtroppo penso che sarà a rischio anche la Diamond League di Montecarlo del 12 luglio, in 3 giorni dubito che sarà tutto a posto” – si legge nel post.

La rabbia di Gimbo: ‘Questa cosa mi sta logorando l’anima’

Non ho veramente parole… Spero con tutto il cuore che sarò in grado di tornare presto in pedana per continuare ad inseguire quello per cui lavoro ogni singolo giorno ormai da 3 anni. Vi tengo aggiornati” – ha chiosato Gimbo che si trova costretto a rivedere il programma d’avvicinamento a Parigi 2024 con la speranza che lo stop non lasci strascichi in vista dell’appuntamento a 5 cerchi. Tamberi aveva vinto gli Europei saltando 2,37, miglior prestazione mondiale stagionale.