Paganese-Casertana, pullman in fiamme: ‘Sono rimasta senza casa’

É rimasta senza casa per il folle gesto di un manipolo di teppisti a Pagani, in provincia di Salerno. Gli scontri tra i sostenitori azzurrostellati e tifosi della Casertana si sono verificati domenica 22 gennaio tra via San Domenico e via Leopardi prima del derby del Marcello Torre. Negli incidenti sono rimasti feriti due tifosi rossoblù e un poliziotto.

Il pullman dei tifosi della Casertana in fiamme

Lo sfogo di una residente dopo gli scontri in Paganese-Casertana: ‘Il balcone sta cedendo’

“Questa è casa mia a Pagani dove hanno incendiato il pullman dei tifosi casertani. Chi mi pagherà i danni? Sono rimasta al momento senza casa e con un balcone che sta cedendo, senza corrente, senza caldaia, senza gas, tutto saltato”.- ha raccontato una donna, residente nell’area dove sono avvenuti gli scontri, al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Dalle immagini delle telecamere della zona si cercherà di risalire ai responsabili. Non è da escludere che ai tifosi di Paganese e Casertana vengano inibite le trasferte come è accaduto per i sostenitori di Roma e Napoli per gli incidenti sull’A1.