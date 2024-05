Salernitana, Iervolino resta sull’Aventino ma la Lazio ha già messo le mani su Tchaouna

Eppur si muove… Loum Tchaouna è promesso sposo della Lazio secondo Alfredo Pedullà che dà l’operazione in dirittura d’arrivo.

Alfredo Pedullà ha anticipato l’accordo tra la Salernitana e la Lazio per la cessione di Loum Tchaouna

Un’operazione in dirittura d’arrivo nel silenzio generale visto che Danilo Iervolino non è ancora sceso dall’Aventino per comunicare le strategie in vista della stagione 2024/25 che vedrà la Salernitana ai nastri di partenza. Il trasferimento dell’esterno in biancoceleste, però, potrebbe far da preludio alle prime comunicazioni ufficiali del club che a luglio ripartirà da Rivisondoli con il sindaco del comune abruzzese, Giancarlo Iarussi, che ha confermato che la Salernitana ha prenotato al resort Acqua Montis dal 6 al 24 luglio.

Le interlocuzioni con Fabiani, ex dg granata, sono portate avanti dall’ad Milan e dal dg Sabatini, in attesa che venga ufficializzato il nome del nuovo operatore di mercato. La Lazio ha manifestato l’intenzione di versare la clausola di 8 milioni per il classe 2003 che l’allora ds Morgan De Sanctis ha prelevato dallo Stade Rennais F.C.. Al momento non i due club non avrebbero intrecciato ulteriori trattative nonostante si parli con insistenza di un interessamento per Lassana Coulibaly e Dia.

Al club granata 8 milioni di euro, non sono escluse sorprese per il ruolo di ds

Cessioni che insieme al paracadute, 20 o 25 milioni (dipende dalla terza retrocessa), permetteranno a Iervolino di poter contare su un bel tesoretto per costruire una squadra in grado di far dimenticare la disastrosa annata che sta per concludersi.

Non è da escludere che per il ruolo di dg Iervolino, che potrebbe essere affiancato da nuovi soci, tiri fuori dal cilindro un nome a sorpresa. Tra i nomi appuntati sul taccuino del massimo dirigente ci sono quelli di Sogliano e Angelozzi che però sono legati ad accordi pluriennali con Verona e Frosinone.