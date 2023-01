Salernitana-Napoli 0-2, pagelle e highlights: distrazione Daniliuc, Lovato lotta con Osimhen

La Salernitana ha provato a cancellare la disfatta di Bergamo con un primo tempo gagliardo contro la capolista Napoli che ha costretto i granata in trincea. Fortino che ha retto fino al 47′ quando Di Lorenzo ha bucato la porta granata con la partita che è diventata in discesa per gli azzurri.

I padroni di casa si sono presentati con Nicola ancora in sella dopo una settimana turbolenta iniziata con l’esonero dell’allenatore che è stato poi richiamato dopo 48 ore dopo un confronto con il presidente Iervolino.

Nel derby contro il lanciatissimo Napoli di Spalletti il tecnico torinese ha provato a cambiare modulo con la difesa a quattro con Gyomber che torna titolare e scende in campo con la fascia da capitano. Il difensore granata non è fortunato e va ko dopo un quarto d’ora con Lovato in campo al posto dello slovacco che prima di uscire aveva salvato su una conclusione ravvicinata di Osimhen.

Gyomber si infortuna, i granata beffati nel recupero del primo tempo

L’attaccante nigeriano è lo spauracchio della difesa granata ed è lui a chiamare Ochoa al primo intervento della partita. I padroni di casa non restano a guardare e rispondono con Piatek che impegna Meret che salva in angolo. Al 33′ gol annullato al centravanti del Napoli per fuorigioco millimetrico. Gli azzurri sbloccano il risultato quando la partita sembra destinata a chiudersi sul risultato ad occhiali. Al 47′ Anguissa sorprende Daniliuc e mette in mezzo con Di Lorenzo che infila sotto la traversa.

La ripresa si è apre come si era chiuso il primo tempo con il Napoli subito a bersaglio con Osimhen che timbra il cartellino dopo il palo di Elmas. La Salernitana prova ad abbozzare una reazione con un colpo di testa di Pirola che termina sul fondo ma sono gli ospiti ad andare ad un passo dal tris con l’attaccante nigeriano che trova la risposta di Ochoa. A dieci minuti dal termine Piatek ha la chance per riaprire la partita ma Meret devia miracolosamente sul palo. É l’ultimo squillo della partita.

Osimhen raddoppia ad inizio ripresa, Piatek trova il palo con deviazione di Meret

Il Napoli sbanca l’Arechi e chiude il girone di andata con la quota record di 50 punti mentre la Salernitana gira a 18 punti con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. All’orizzonte la delicata trasferta di Lecce in anticipo (venerdì 27 gennaio alle 20:45) con i tifosi che hanno chiesto ai calciatori di tirare fuori gli attributi mentre la società dovrà consegnare rinforzi adeguati al tecnico.

Le pagelle: Pirola c’è, Vilhena non convince

Ochoa 6,5: un paio di interventi decisivi evitano un passivo più severo ai granata.

Daniliuc 5: si lascia sfuggire Anguissa in occasione del gol che sblocca il risultato e indirizza partita verso Napoli. Non fa malissimo ma la disattenzione è un macigno sulla prestazione dell’austriaco. (40′ st Sambia sv)

Pirola 6: poco reattivo sul palo di Elmas ma tiene botta e dà una mano a Lovato in raddoppio su Osimhen

Gyomber sv: salva su Osimhen, poi è costretto ad alzare bandiera bianca per un nuovo infortunio. (16′ Lovato 6: criticatissimo, prova a limitare l’attaccante nigeriano con il quale dà vita ad un bel duello di fisico con il nigeriano che la spunta di misura).

Bradaric 5,5: discreto primo tempo in cui prova anche a proporsi in fase di ripartenza, nella ripresa esce poche volte dalla sua tana sull’out sinistro.

Candreva 5: un bel cross ma anche un paio di errori non da lui. Chiude in affanno.

Lassana Coulibaly 5,5: sul gol resta a guardare con Daniliuc, lotta come sempre ed è tra i pochi a non mollare fino all’ultimo giro di lancette.

Nicolussi Caviglia 6: in campo da veterano, nel primo tempo prova anche a far ripartire la manovra granata con un paio di illuminanti giocate.

Vilhena 5: si sacrifica anche in copertura ma sbaglia tanto quando dovrebbe dare quel tocco di qualità alla manovra granata. Due gol nel girone di andata ma anche tante, troppe, prove opache. (28′ st Valencia 5,5: entra con buon piglio ma alla fine combina poco).

Piatek 5,5: ha la palla per riaprire la partita ma, come con il Torino, manca il killer instinct anche per la bravura di Meret.

Dia 5: meno acceso del solito, dovrebbe essere la spina nel fianco della difesa azzurra ma si vede poco anche in fase di pressing. (40′ st Bonazzoli sv: entra a giochi fatti dopo una settimana difficile per un virus intestinale).

Salernitana-Napoli 0-2, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Napoli delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Gyomber salva su Osimhen

Osimhen sorprende la difesa granata ma trova la risposta di Ochoa

Meret devia in angolo la conclusione di Piatek

Osimhen supera Ochoa ma…

… il gol è annullato per fuorigioco millimetrico

Di Lorenzo sblocca il risultato

La conclusione del terzino della Nazionale si infila sotto la traversa

Osimhen supera Ochoa e raddoppia

Ochoa ancora decisivo su Osimhen

…. niente da fare per Ochoa