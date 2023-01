Salernitana, Nicola in bilico dopo le tensioni con De Sanctis: il poker di nomi di Pedullà, lo scetticismo dei tifosi

Un poker di nomi se salta la panchina di Davide Nicola in caso di passo falso della Salernitana con il Torino. Il rapporto tra il tecnico torinese e il ds Morgan De Sanctis sembra essersi definitivamente incrinato dopo un confronto in sala stampa ed un successivo summit.

Davide Nicola potrebbe saltare in caso di passo falso con il Torino

Neanche la proprietà sembra soddisfatta dell’operato dell’allenatore che nella scorsa stagione ha firmato il miracolo salvezza. La partita con i granata piemontesi potrebbe rivelarsi decisiva. Iervolino e De Sanctis rischiano di trovarsi di fronte ad una scelta complicata anche perché i nomi sul taccuino non erano tra le prime scelte né a giugno, quando era saltato Sabatini, né dopo il tonfo con il Sassuolo. Ranieri ha firmato con il Cagliari, l’opzione De Rossi è già svanita da un po’ e Andreazzoli si è accasato a Terni.

Pedullà: ‘Il nome che piace di più è Mazzarri’, Ballardini tra le alternative ma De Sanctis potrebbe sorprendere

Secondo Alfredo Pedullà uno dei nomi caldi sarebbe Walter Mazzarri, reduce dall’esonero di Cagliari con i sardi già in caduta libera verso la serie B quando fu sollevato dall’incarico. Ballardini, specializzato in salvezze, e Semplici potrebbero essere alternative concrete mentre Eusebio Di Francesco, reduce da alcune esperienze negative, potrebbe sfruttare il buon feeling con il ds. Nomi che in ogni caso non sembrano entusiasmare la piazza.

Non sono da escludere scelte esotiche viste che De Sanctis strizza spesso l’occhio al mercato estero. Nicola spera di mettere tutti d’accordo tornando al successo col Toro dopo tre ko di fila. Sullo sfondo resterebbe il complicato rapporto con il ds… Una dicotomia che va risolta quanto prima.