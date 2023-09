Salernitana-Torino 0-3, pagelle e highlights: serata no per difesa e Ochoa, Botheim non va

La Salernitana davanti a Flavio Briatore, all’Arechi con il figlio Nathan Falco, riprende, dopo la sosta, il viaggio nel campionato di serie A contro il Torino con il secondo passo falso consecutivo dopo il ko di Lecce. I granata recriminano per rigore non concesso per fallo di Bellanova su Cabral.

Dopo settimane roventi per il caso Dia, Paulo Sousa si è ritrovato ad affrontare i granata piemontesi anche senza l’infortunato Lassana Coulibaly.

Flavio Briatore all’Arechi con il figlio ma alla Salernitana non riesce lo sprint

In campo dal primo minuto Legowski e Bohinen a metà campo mentre in avanti Cabral è stato preferito a Kastanos con Botheim confermato come unica punta. Il primo squillo è dei padroni di casa con una conclusione dell’ex attaccante di Lazio e Sporting parata senza affanni da Milinkovic Savic. Ancora granata campani pericolosi con un tiro a giro di Candreva respinto dall’estremo difensore ospite.

Squillo del Toro con Zapata con palla che termina in angolo su deviazione di Lovato. Sul tiro dalla bandierina l’ex atalantino svetta su Gyomber e Pirola e serve a Buongiorno la palla dell’1 a 0. Mazzocchi prova a scuotere i granata con un paio di accelerazioni. Dopo un tiro cross respinto da Milinkovic Savic, il laterale ci prova dalla distanza con pallone che termina sul fondo.

Zapata sovrasta i difensori campani: Buongiorno sblocca, Radonjic raddoppia, Cabral ci prova ma centra un altro palo

Nel momento migliore della Salernitana arriva il raddoppio dell’undici di Juric con Radonjic che sfrutta un assist involontario di Mazzocchi e con una bella conclusione beffa Ochoa. Nel recupero campani vicino al gol dell’1-2 con Candreva che apparecchia per Cabral che centra il palo, la palla arriva a Botheim che non riesce ad inquadrare la porta.

Paulo Sousa cambia tre calciatori ad inizio ripresa con Martegani, Ikwuemesi e Tchaouna in campo per Botheim, Bohinen e Gyomber. Candreva centra subito l’esterno della rete ma pochi secondi dopo arriva la doppia gelata con la doppietta di Radonjic e il terzo gol del Toro che chiude la contesa. Nella circostanza Ochoa è poco reattivo. Gli ospiti vanno anche sul 4 a 0 dopo un azione di sfondamento di Zapata che ha servito Radonijc che ha superato per la terza volta l’estremo campano. Gol annullato per millimetrico fuorigioco.

Cabral reclama un rigore per questo fallo di Bellanova

Il terzo gol di Radonijc ‘taglia’ le gambe alla Salernitana

I padroni di casa provano a scuotersi con Ikwuemesi con una conclusione che termina di poco a lato. Entra Fazio che cincischia in area e si fa anticipare da Zapata che serve il 10 del Toro che questa volta non trova la porta. Il difensore argentino prova a farsi perdonare cercando la via della rete di testa ma Milinkovic Savic non si fa sorprendere. La partita termina senza ulteriori sussulti con i granata che restano penultimi con due punti. All’orizzonte la delicata partita interna con il Frosinone che si giocherà venerdì 22 settembre in anticipo all’Arechi con inizio alle 18:30.

Salernitana-Torino pagelle: Bradaric sbanda, Mazzocchi si accende solo per cinque minuti, bene Cabral

Ochoa 5: non è reattivo sul terzo gol di Radonjic. Giornata no anche per il messicano dopo tante prestazioni sontuose. Sperava di dimenticare le recenti critiche in Nazionale festeggiando una vittoria con la Salernitana.

Lovato 5,5: dei centrali è quello che ha meno responsabilità sulla disfatta granata anche se non è esente da errori.

Gyomber 5: in sofferenza da un paio di partite. Zapata non è un cliente facile e nelle poche occasioni che ha a disposizione, gol del vantaggio compreso, mette in difficoltà lo slovacco. (1′ st Tchaouna 5,5: punta l’avversario, prova dribbling e colpi di tacco ma fa più fumo che arrosto. Almeno ci prova).

Pirola 5: Zapata fa vedere i sorci verdi a lui ed a Gyomber. Giornata da dimenticare.

Mazzocchi 5: Per cinque minuti torna il calciatore che aveva conquistato la Nazionale con due spunti che creano qualche apprensione a Milinkovic Savic. Solo quelli però…

Legowski 5,5: scolastico, deve ancora prendere le misure con il campionato italiano. (22′ st Kastanos 5,5: quando entra la partita è già indirizzata. Si fa notare per le proteste verso l’arbitro).

Bohinen 5: a Lecce era entrato bene in partita e sembrava in ripresa, contro il Toro si fa vedere solo per un bel lancio ad inizio partita a Candreva. (1′ st Martegani 5: piazzato come centrocampista centrale è un pesce fuor d’acqua. Deve essere libero d’inventare, così fa fatica).

Bradaric 5: Bellanova mette la freccia e lo salta con una facilità disarmante, soffre tantissimo e viene sostituito. (22′ st Fazio 4,5: va vicino al gol ma la combina grossa perdendo banalmente una palla in area di rigore con Zapata con Radonjic che ha graziato i campani).

Cabral 6,5: l’unico a salvarsi in una serata da cancellare in fretta. Incoccia ancora il palo dopo quello centrato a Lecce. Reclama un rigore. Sfortunato.

Candreva 6: predica nel deserto, va vicino al gol del vantaggio. Il terzo gol del Toro è una mazzata e un pallone scodellato al centro senza pretese è il segnale della resa.

Botheim 4,5: con la Salernitana non segna da un anno e per uno scherzo del destino l’ultimo gol l’ha realizzato con la Nazionale under 21 norvegese eliminando da Europeo e Olimpiadi la squadra di Nicolato. Conclude alle stelle dopo il palo di Cabral. (1′ st Ikwuemesi 5,5: rispetto a Botheim ha un paio di spunti interessanti. Va vicino al gol con un bel diagonale e tiene botta con Buongiorno e Rodriguez.

Salernitana-Torino 0-3, gli highlights

Conclusione centrale di Cabral

Milinkovic Savic para su Candreva

Toro pericoloso con Ricci, decisivo Lovato

Assist di Zapata per…

… Buongiorno che sblocca il risultato

Radonjic firma il secondo gol del Toro

Candreva serve Cabral che…

… la conclusione si stampa sul palo, Botheim conclude sopra la traversa

Candreva conclude sull’esterno della rete

Radonjic beffa Ochoa che non è reattivo sulla conclusione del dieci granata

Il serbo cala il poker ma il gol viene annullato per fuorigioco

Ikwuemesi sfiora il gol dell’1-3 con un bel diagonale

Radonjic grazie i granata dopo un errore di Fazio