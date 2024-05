Sassuolo, storico trionfo con la Primavera dopo l’amara retrocessione: 3 a 0 alla Roma

Campione d’Italia con la Primavera dopo l’amara retrocessione del Sassuolo in serie B dopo 10 anni. I neroverdi continuano a stupire e dopo aver battuto in semifinale l’Inter, si sono ripetuti contro la Roma (3-0) nella finale del campionato di categoria disputata sul campo dello stadio “Curva Fiesole” del Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina.

Il Sassuolo di Emiliano Bigica conquista il primo scudetto, tris alla Roma

Storico trionfo per gli emiliani che non avevano mai vinto il tricolore Primavera. Dopo il quinto posto nella stagione regolare i neroverdi di Emiliano Bigica, in panchina per una partita con la prima squadra (ko col Napoli) prima dell’avvento di Ballardini, sono arrivati ​​in finale superando l’Atalanta al primo turno e l’Inter, che aveva concluso al primo posto la stagione regolare, in semifinale.

Poi la sfida contro i giallorossi di Federico Guidi che avevano chiuso il campionato al secondo posto. Il primo titolo nella storia del Sassuolo arriva grazie al 3-0 rifilato alla Roma con le reti di Falasco, Cinquegrano e Russo, tutti in gol nella ripresa. Grande la gioia di Carnevali e del gruppo Mapei per la storica vittoria.