Come sta Jeremy Renner, grave incidente con lo spazzaneve per Clint Barton di Occhio di Falco

Jeremy Renner è ricoverato in condizioni critiche dopo essere rimasto ferito in un incidente con lo spazzaneve in Nevada. “Possiamo confermare che Jeremy è in condizioni critiche ma stabili per le ferite subite dopo aver subito un incidente mentre spazzava la neve provocato dalla situazione meteo avversa” – ha dichiarato Sam Mast alla Galileus.

Secondo quanto riferito dagli ufficiali della contea di Washoe l’attore ha riportato una “lesione traumatica” nell’area della Mount Rose Highway a Reno. La squadra investigativa dell’ufficio dello sceriffo della contea di Washoe sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il protagonista 51enne di Occhio di Falco, assurto alla ribalta per il ruolo del supereroe Clint Barton, è stato travolto dalla neve ed è stato portato in ospedale in elicottero.

L’attore aveva condiviso su Twitter alcuni scatti della ‘bufera di neve del secolo’

La Sierra Nevada, come altre aree degli Stati Uniti, è stata colpita nell’ultima settimana dalla “bufera di neve del secolo”. Il 13 dicembre, Renner ha condiviso su Twitter una foto della neve nella zona del suo ranch scrivendo: “La nevicata sul Lago Tahoe non è uno scherzo”. L’attore è stato nominato per due volte agli Oscar per le sue interpretazioni in The Hurt Locker e The Town.