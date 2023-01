Le canzoni di Kurt Royce diventano hit mondiali

Un 2023 senza confini. Si chiama Lxve Game il nuovo singolo scritto da Kurt Royce, prodotto da Federico Baracco e distribuito a livello mondiale da Sony Music Italy con cui il giovane artista bresciano, classe 1995, ha da poco firmato.

Kurt Royce: ‘Il pezzo è nato quasi per caso e parla di un amore malato’

«Lxve Game è nata quasi per caso. Un pomeriggio ero in studio e mi sono lasciato trasportare dal beat Il pezzo parla di un amore dai contorni malati, parla di erotismo, di seduzione; è la tipicità di un amore tossico che non si vuole ma che si desidera nel profondo, è la possibilità di redimersi da questo sentimento tornando ad amare, parte difficile anche per coloro che scelgono di non amare più» – ha spiegato.

Il videoclip del brano uscirà a fine gennaio e mostrerà un Kurt Royce dai tratti androgeni e sensualmente eleganti, tanto da aver convinto lo stilista e designer Lionell Christian Lanuzo a scegliere il cantautore come modello per il suo Fashion Show nel Regno Unito previsto per quest’anno, attirando l’attenzione anche di altri brand.

Chi è Kurt Royce

Kurt, al secolo Ottavio Pasotti, dal 2021 fa parte della ClockBeats di Brescia ma inizia il suo percorso musicale da bambino, con la partecipazione a diversi concorsi. All’età di 21 anni firma con l’etichetta discografica Time Records e il suo brano I Miss U, in collaborazione con il produttore e Dj Zwette, raggiunge in poco tempo oltre 1 milione e mezzo di ascoltatori su Spotify.

Nel maggio del 2022, infine, partecipa e trionfa al concorso organizzato dall’agenzia Vision & Connection e il brand di whiskey Four Roses, che vanta la partecipazione della testa giornalistica musicale Rolling Stone. Da qui, appunto, la firma del contratto di distribuzione Sony.

‘Fare musica mi consente di esprimermi attraverso parole e melodie’

«Fare musica mi consente di esprimere me stesso attraverso parole e melodie, riporre nei testi sensazioni, emozioni e pensieri che ogni giorno caratterizzano la mia vita e la mia vena artistica. Scrivere e comporre musica vuol dire avere la possibilità di entrare in contatto con il pubblico, creare empatia e far capire che non si è soli in un mondo particolarmente crudo e ostile, ma siamo un tutt’uno in cui condividere gli stessi valori per cercare di fare di questo pianeta un luogo migliore dove vivere» – Conclude Royce.