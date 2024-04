Miss 24enne muore dopo intervento maxillo-facciale: choc in Venezuela per Wilevis Brito

La modella venezuelana Wilevis Brito è morta a 24 anni dopo aver subito un intervento chirurgico maxillo-facciale. La giovane ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico che aspettava di fare da diverso tempo. Un’operazione che aveva come finalità sistemare l’articolazione di mandibola e mascella insieme a un intervento estetico per rimuovere un nodulo al labbro superiore.

Wilevis Brito

Wilevis Brito aveva deciso di sottoporsi all’intervento chirurgico per sistemare l’articolazione di mandibola e mascella

L’intervento in clinica ha avuto alcune complicazioni di salute che si sono concluse con il tragico evento. Wilevis Brito è deceduta all’ospedale Domingo Luciani di El Llanito. Il dramma si è consumato a Caracas, dove viveva dopo essere sbarcata dall’Argentina. Le complicazioni sono legate al sistema respiratorio e cardiaco come ha raccontato un’amica della modella 24enne. “Nessuno immagina che una persona giovane, piena di vita e così felice, possa finire in questo modo. L’intervento sembra essere andato bene”.

Aveva iniziato a sfilare all’età di 8 anni presso la Cerynel Fashion Academy di Cerbonia de Marín. A poco a poco è cresciuta fino a riuscire a rappresentare il Venezuela al concorso Miss Mondo a Buenos Aires, in Argentina. Wilevis Brito era molto conosciuta grazie alla sua partecipazione a diversi concorsi di bellezza tra cui Miss Venezuela dove aveva conquistato una prestigiosa fascia.

La precoce carriera di modella e la brillante ascesa nel mondo del giornalismo

Si è concentrata poi sul giornalismo, sua grande passione che l’ha portato a rivestire ruoli di primo piano in programmi televisivi o nei media come América Tucumán e A24. In passato aveva fatto notizia per aver denunciato di aver subito violenza di genere. La modella è stata molto attiva sui social dove era seguito da 12.800 follower su Instagram.