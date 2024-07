Giuliano Amato imbarazza la giornalista Sky: ‘Mademoiselle. quando stacchi?’, la risposta (VIDEO)

Non si è reso conto di essere ancora in onda. “Okay mademoiselle, quando stacchi?”. È virale sui social il video in cui Giuliano Amato si rivolge così alla giornalista di SkyTg24 Giovanna Pancheri, al termine dell’intervista nel corso del programma della mattina Start, prima che partisse la pausa per gli spot.

“Siamo ancora in onda” – la risposta della giornalista Sky che ha sorriso con un certo imbarazzo all’ex presidente del Consiglio e della Corte costituzionale, facendo un cenno con la mano: “Adesso glielo dico, appena c’è la pubblicità, comunque è venerdì, è l’ultima puntata, lo diciamo anche ai telespettatori”.

Giuliano Amato era stato nominato presidente della Commissioni Algoritmi nel 2023, una commissione che aveva come scopo quello di studiare l’impatto dell’intelligenza artificiale sui diritti d’autore e tutela dei contenuti. Incarico che l’ex presidente del consiglio lasciò a gennaio in quanto la premier Meloni non ne era al corrente.