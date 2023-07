R… estate con noi con gli Arteteca, venerdì 14 luglio al Teatro Charlot di Capezzano

Si riderà tanto, anzi tantissimo, venerdì 14 luglio, alle ore 21:30 all’Arena del Cinema Teatro Charlot di Capezzano. Si riderà tanto grazie ad Enzo e Monica, ovvero gli Arteteca.

La travolgente comicità di Enzo e Monica all’Arena del Cinema Teatro Charlot di Capezzano

Il duo di comici partenopei infatti sarà protagonista dello spettacolo “Senza filtri”, inserito nel cartellone di “R…estate con noi“, rassegna estiva organizzata da Gianluca Tortora e Piermarco Raniero Fiore. Lo spettacolo è caratterizzato da ritmi veloci, temi estremamente moderni e dalla totale assenza di scene, costumi e attrezzeria; tutto ciò lo rende adattabile a qualsiasi tipo di situazione.

“Senza filtri” è composto da una serie di monologhi e sketch durante i quali gli Arteteca si raccontano come coppia, parlando e discutendo della loro vita privata in modo ironico e affrontando tematiche come famiglia, amore, sesso e altri argomenti di vita vissuta! Lo scheletro dello spettacolo è sostenuto però dal loro modo di essere una coppia.

Lo spettacolo senza filtri degli Arteteca

Inoltre si alternano una serie di personaggi che daranno colore e faranno da cornice allo spettacolo, tra questi anche alcuni di quelli che hanno reso noto il duo al grande pubblico!

I biglietti per assistere allo spettacolo si possono acquistare al costo di euro 25 la platea ed euro 20 la tribuna sul sito www.ticketone.it