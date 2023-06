Premio Charlot: 35esima nel segno di Troisi, Battisti e Dalla, sarà ricordato Francesco Nuti

Troisi, Battisti e Dalla. La XXXV edizione del Premio Charlot vuole celebrare i compleanni di tre grandi artisti italiani scomparsi troppo presto, e lo farà in tre serate studiate e pensate proprio per raccontare, ricordare e omaggiare il loro talento.

Claudio Tortora: ‘Festeggeremo i compleanni di tre grandi artisti che ci hanno lasciato prematuramente’

“Dalla e Battisti oggi avrebbero 80 anni, mentre Troisi 70. Se il destino non li avesse portati via così presto, sicuramente per i loro compleanni si sarebbero fatte grandi feste. Ecco, noi vogliamo fare questo, festeggiare, seppur con qualche mese di ritardo, i loro compleanni, come se fossero ancora qui con noi. Perché in realtà loro sono qui con noi, non possiamo vederli, ma vivono e vivranno per sempre attraverso i film e le canzoni che ci hanno lasciato.

Così come ricorderemo, un altro grandissimo attore e regista che ci ha lasciato pochi giorni fa Francesco Nuti” – dice Claudio Tortora, patron ed ideatore, oltre che direttore artistico, della kermesse dedicata al più grande attore e regista comico di tutti i tempi.

L’evento è giunto alla 35esima edizione. Nel corso della presentazione del programma, tenutasi venerdì 16 giugno nella Sala Giunta del Comune di Salerno, alla presenza dell’architetto Giuseppe Grimaldi, segretario generale dell’autorità portuale, del sindaco Vincenzo Napoli, dell’onorevole Piero De Luca, del consigliere regionale Franco Picarone, del delegato alla cultura Ermanno Guerra, dell’assessore al turismo Alessandro Ferrara e del presidente del consiglio comunale Dario Loffredo.

Massimiliano Gallo apre il Premio Charlot il 15 luglio

Programma ricco di appuntamenti e di ospiti, come da tradizione. Toccherà a Massimiliano Gallo (Premio Charlot Fiction), con lo spettacolo “Stasera punto e a capo” alzare, il 15 luglio, il sipario dello Charlot ed anche della XXI edizione del Sea Sun, che quest’anno si articolerà in due giornate, infatti, il giorno seguente (16 luglio) di scena la Compagnia dell’Arte proporrà “Novecento – Il pianista sull’oceano” per la regia di Antonello Ronga. Si prosegue il 20 luglio con il Trio di Salerno con Sandro Deidda, Guglielmo Guglielmo e Aldo Vigorito, accompagnati dal Martucci Choir e con il già vincitore del Festival di Sanremo: Povia. Ospiti della serata, da Radio Kiss Kiss il duo comico Enzo & Mario.

Il 21 luglio farà, come di consuetudine, tappa allo Charlot, il Campania Blues Festival, che avrà come ospite di punta Popa Chubby.

Il 22 risate assicurate con “Genitorial” commedia comica con Angelo Belgiovine (già vincitore dello Charlot Giovani), Salvatore Gisonna (unico comico ad aver vinto due volte lo Charlot Giovani), Peppe Laurato e Yulja Mayarchuk. Ospite della serata la bellissima Violante Placido. Il 23 luglio “Serata per Massimo”, sul palco del Premio Charlot salirà il nipote di Massimo Troisi, Stefano Veneruso (Premio Charlot Libro), regista del film “Da domani mi alzo tardi” ed autore del libro “Massimo Troisi, il mio verbo preferito è evitare”, della serata Antonio Milo (Premio Charlot Teatro) e Adriano Falivene (Premio Charlot Teatro). A seguire Peppyssimo con Peppe Iodice.

Serata per Massimo con il nipote di Troisi, il 25 luglio sarà premiata Ornella Muti

Il 25 luglio sarà il giorno in cui sarà consegnato il Premio Charlot Grandi Protagonisti dello Spettacolo. Il riconoscimento andrà ad un’attrice italiana tra le più amate ed apprezzate anche all’estero: Ornella Muti. Nella stessa serata, sarà ricordato l’attore e regista Francesco Nuti. Ospite l’attore Francesco Di Leva. A seguire “Palcoscenico” spettacolo musicale di e con Massimo Masiello.

Il 26 “Emozioni”, ovvero una serata speciale dedicata a Lucio Battisti, con la partecipazione di Gianmarco Caroccia, Maurizio Vandelli e di Mogol (Premio Charlot alla Carriera). Conducono Gianmaurizio Foderaro e Metis Di Meo. Per la sezione Charlot Monello il 27 luglio sarà la volta della Compagnia dell’Arte che presenta “Transylvania” per la regia di Antonello Ronga.

Carroccia, Vandelli e Mogol per ricordare Battisti, Ron per l’omaggio a Lucio Dalla

Si ride il 28 luglio con lo Charlot Giovani, la gara dei giovani comici emergenti selezionati da Gianluca Tortora ed Alessio Tagliento. Ospiti della serata Vincenzo Comunale (già vincitore dello Charlot Giovani) reduce dal grande successo ottenuto a Zelig e il Libanese di Romanzo Criminale, ovvero Francesco Montanari.

Chiude la kermesse, il 29 luglio, Ron che accompagnato dall’ensemble Symphony Orchestra diretta dal M° Giacomo Lopieno, regalerà al pubblico una serata in omaggio a Lucio Dalla. Conduce Gianmaurizio Foderaro.