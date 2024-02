Salerno, Torrione si trasforma in Rio per il Carnevale: l’iniziativa dei commercianti

Il bis con Carnevale a Torrione dopo il successo delle iniziative per le festività natalizie. Il brillante Clemente Salvatore, punto di riferimento dei commercianti del quartiere di Salerno, ha lanciato una nuova sfida che è stara accolta con entusiasmo da tanti colleghi e dai residenti.

Carnevale a Torrione, l’11 febbraio l’evento in Piazza Gian Camillo Gloriosi

Le strade di Torrione si coloreranno di allegria e spensieratezza. Per un giorno sembrerà di vivere l’atmosfera che nel giorno di Carnevale si vive a Rio de Janeiro. L’ evento si terrà domenica 11 febbraio in Piazza Gian Camillo Gloriosi con mascotte, giochi, divertimento, con artisti di strada e sarà eletta anche la maschera più bella tra i bambini.

Si respirerà un aria spensierata e multicolorata non solo per le maschere .e costumi, ma dalla gente e dalle persone che parteciperanno …non si è mai troppo grandi per non poter giocare con i coriandoli.