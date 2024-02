Giuseppe Contini e Karol Canu sono stati ritrovati ad Olbia: dall’indizio alla svolta

Sono stati ritrovati sani e salvi Giuseppe Contini e Karol Canu, i due amici di 15 e 17 anni, scomparsi la sera del 25 gennaio a Olbia . Attorno alle 17:30 di sabato 3 febbraio sono stati rintracciati dagli agenti della Polizia e dai Carabinieri che hanno seguito alcuni amici dei due minorenni. In questo momento i due giovanissimi si trovano al Commissariato di Olbia .

Karol Canu e Giuseppe Contini sono stati trovati seguendo le tracce degli amici dei due giovani

I familiari stanno raggiungendo Karol Canu e Giuseppe Contini nel commissariato della città gallurese. Da giorni le ricerche proseguivano incessantemente e ieri era entrato in azione anche un elicottero che ha sorvolato lungo la città. Si era alzato in volo “Fiamma”, l’elicottero dislocato al 10° nucleo elicotteri carabinieri di Olbia. Tutte le segnalazioni che finora erano giunte al commissariato di Olbia, guidate dal vice questore Raffaele Bracale, che si era occupato delle ricerche.

Pare che i due ragazzi sono stati rintracciati seguendo i movimenti di alcuni amici che avevano il compito di portargli il cibo nel nascondiglio che avevano scelto. Gli inquirenti hanno confermato che non per tutti i nove giorni “non hanno dormito in un letto” ma, probabilmente, avrebbero trovato riparo in una struttura della zona di Santa Lucia alla periferia di Olbia. In campo polizia, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile e numerosi volontari, oltre a parenti e amici delle due famiglie. L’ipotesi degli investigatori è che i due ragazzi fossero finiti in qualche guaio e che avrebbero deciso di far perdere ogni traccia e mettersi al sicuro per paura delle conseguenze. Ora saranno loro a far chiarezza sui motivi che li hanno spinti a far perdere le tracce per giorni facendo vivere nell’angoscia familiari e amici.

I genitori tirano un sospiro di sollievo, la madre di Giuseppe Contini ringrazia le forze dell’ordine

“A nome della signora Elisabetta Loriga, si rivolge particolare gratitudine per l’encomiabile servizio pubblico svolto alla Polizia di Stato, ai Carabinieri di Olbia e al pubblico ministero della Procura di Tempio Daniele Rosa, tutti incessantemente impegnati nelle ricerche per favorire la positiva e sollecita conclusione di un allontanamento, forse inconsapevole, i cui principali effetti sono stati l’angoscia e il timore delle famiglie per le sorti dei giovani Giuseppe e Karol” – così dichiara Lai, legale di Elisabetta Loriga, madre del 15enne Giuseppe Contini, uno dei due giovani scomparsi a Olbia dieci giorni fa e ritrovati oggi.

“La signora Loriga esprime molta riconoscenza anche agli organi di informazione per aver saputo mantenere alta e costante l’attenzione verso il caso, motivando sensibilmente le comunità locali ad accorati appelli, nonché al dottor Giovanni Carta per la preziosa e puntuale attività di ricerca svolta durante questi dieci interminabili giorni”