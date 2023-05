Buon onomastico Floriano, Floriana oggi 4 maggio, immagini da condividere

Il 4 maggio si festeggia San Floriano di Lorch, soldato romano di stanza nel Norico e martire, impegnato nella difesa del confine settentrionale dell’impero fu tra le vittime delle persecuzioni dell’imperatore Diocleziano. Quando venne a conoscenza che i correligionari erano stati catturati e condannati a morte decise di raggiungerli per condividere la loro sorte. É venerato come santo della chiesa cattolica.

Floriano di Lorch fu vittima delle persecuzioni ai cristiani

Floriano di Lorch si consegnò ad un gruppo di ex commilitoni confessando la sua fede. Venne gettato nel fiume Anesius con una macina di pietra legata al collo dopo essere stato interrogato dal preside Aquilino che prima di ucciderlo lo fece torturare.

Il suo corpo venne raccolto dalla matrona Valeria e sepolto sul sito dove i vescovi di Passavia fecero erigere l’abbazia di Sankt Florian (Linz-Land) dei Canonici Regolari della Congregazione Lateranense Austriaca.

Il miracolo di San Floriano, patrono dei pompieri e invocato contro incendi e alluvioni

Alcune delle sue reliquie furono poi traslate a Roma, dove il Papa Lucio III le diede a Casimiro re di Polonia e al vescovo di Cracovia. Da allora in poi Floriano fu invocato come patrono della Polonia, come pure di Linz e dell’Austria Superiore. Si racconta che il santo estinse l’incendio di una casa con la preghiera.

Secondo un’altra versione riuscì a spegnere le fiamme con un secchio d’acqua e per tale motivo viene considerato patrono dei pompieri ed è invocato contro incendi e alluvioni.

Il significato del nome. Deriva dal latino Florianus, un gentilizio derivato del nome Florus, quindi è un patronimico che significa “appartenente a Floro”, “discendente di Floro”.

Buon onomastico Floriano, Floriana: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 4 maggio, in occasione della ricorrenza di San Floriano in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Floriana e Floriano.

