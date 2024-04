Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme dopo le tensioni dei mesi scorsi

Dopo le bordate dei mesi scorsi culminata con l’intervista a Domenica In, sembra essere tornato il sereno tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Segnali di distensione che arrivano pochi giorni dopo la ritrovata armonia con Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez prova a ritrovare equilibrio e serenità con gli ex per il bene dei figli

La show girl sta cercando di trovare nuovi equilibri soprattutto per il bene dei figli, Santiago e Luna Marie. Con l’ex gieffino ha trascorso la Pasquetta dopo il botta e risposta al vetriolo delle festività natalizie. Un passo importante è stato fatte con Stefano De Martino come testimoniato dagli scatti pubblicati dal settimanale Gente. Il conduttore televisivo e Belen sono ritratti mentre passeggiano con Santiago. “Stefano e Belen di nuovo insieme: è un amore che non finisce“ – titolare il periodico.

Non un ritorno di fiamma ma la volontà di provare a vivere la separazione in armonia evitando stilettate al vetriolo e provocazioni che potrebbero finire per destabilizzare la serenità del figlio.

La show girl e Stefano De Martino paparazzati insieme da Gente

Belen si è recata a casa di Stefano De Martino dove si è intrattenuta per un’oretta prima di uscire con l’ex per andare a prendere insieme Santiago – 11 anni il 9 aprile – a scuola.

Volti tirati all’uscita del portone mentre la show girl si è sciolta in un sorriso quando è stata raggiunta dal figlio con Stefano che, da buon papà, si è occupato di portare zaino e chitarra per un ritrovato equilibrio tra genitori separati.