Buona Pasquetta oggi 10 aprile, immagini divertenti da condividere sui social

Oggi, 10 aprile, si festeggia il Lunedì dell’Angelo, comunemente denominato lunedì di Pasquetta. Secondo le sacre scritture è il giorno in cui l’Angelo apparve davanti sepolcro per annunciare la Resurrezione di Gesù Cristo.

L’Italia così come numerosi Paesi del mondo hanno conservato la festa civile con lo scopo di allungare le vacanze pasquali alla stessa stregua di come accade per il 26 dicembre, Santo Stefano, il giorno successivo al Santo Natale.

Lunedì dell’Angelo, l’apparizione davanti al sepolcro di Gesù

L’apparizione dell’Angelo viene ricostruita in maniera diversa nei 4 Vangeli canonici. Dal Vangelo secondo Marco emerge che Maria di Magdala, la madre di Giacomo e Giuseppe e Salomè si recarono al sepolcro dove era sepolto Gesù per imbalsamare con degli aromatici il corpo. Le tre donne rimasero sorprese nel vedere il masso che chiudeva l’accesso alla tomba spostato.

A questo punto apparve un giovane vestito di bianco che disse: “Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. É risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano deposto” – dettò ciò le esortò a raggiungere gli Apostoli per annunciare la notizia.

Immagini auguri Buona Pasquetta da inviare su WhatsApp

Dopo due anni tormentati gli italiani torneranno ‘riassaporare’ il gusto dei picnic e delle gite fuori porta nel giorno di Pasquetta. Si tornerà, quindi, ad arrostire carne all’aperto sulla brace o magari trascorrere la prima giornata al mare dell’anno.

Magari ci sarà anche il tempo di sorprendere parenti, amici e colleghi con un dolce pensiero o con immagini divertenti per augurare Buona Pasquetta.