Isola dei Famosi: un ex Ballando con le stelle tra i 3 naufraghi in arrivo, Artur e Khady sempre più vicini

Per accendere L’Isola dei Famosi Sonia Bruganelli è partita per fare una sorpresa ai naufraghi. L’opinionista ha condiviso un selfie in aereo corredata da un’eloquente didascalia: “Honduras arrivo“.

In occasione della puntata del 6 maggio si conosceranno meglio i contorni della missione dell’ex moglie di Paolo Bonolis ma non sarà l’unico scossone per i naufraghi che saranno raggiunti da nuovi compagni di avventura. Nel frattempo a Playa Espinada sembra esserci accesa la fiamma della passione tra Artur Dainese e Khady Gueye, sempre più affiatati. I

due trascorrono sempre più tempo insieme stuzzicandosi a vicenda. “Non resteresti qui con me” – ha detto la 26enne con l’ucraino che ha scherzosamente ribattuto che non deve dare nulla per scontato mentre la modella gli faceva notare che ci sarebbero persone pronte a raggiungerla per trascorrere una vacanza con lei ai Caraibi.

I nuovi arrivi. Dopo i ritiri e gli infortuni gli autori de L’Isola dei Famosi rilanciano nella speranza di dare uno scossone al gruppo e creare nuove dinamiche con l’obiettivo di chiudere il reality alla data fissata, il 10 giugno. Tre i nuovi concorrenti che dovrebbero entrare in gara. Tv Blog ha anticipato la presenza del comico Dario Cassini, reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle dove fu protagonista di un’accesa discussione con Selvaggia Lucarelli.

L’attore aveva debuttato nello spettacolo Il Principe azzurro di Raffaella Carrà. É stato protagonista anche delle serie I ragazzi del muretto e Don Matteo oltre che dei programmi Colorado e Zelig. Con lui dovrebbero approdare in Honduras due modelle. Un tentativo era stato fatto anche per Vera Gemma che ha detto no così come la blogger Giorgia Crivello e il mago napoletano di TikTok Jey Lillo.