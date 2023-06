Claudio Lippi stroncato dalla Rai dopo il suo affondo, durissimo Carlo Calenda

“Alcune affermazioni di Claudio Lippi riportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore”.

Una nota della tv di Stato che stronca qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore televisivo che aveva rilasciato dichiarazioni al vetriolo facendo riferimento al suo possibile ritorno in Viale Mazzini. Facendo riferimento alle trasmissioni di Fabio Fazio e Lucia Annunziata aveva dichiarato. “La Rai deve entrare nelle case degli italiani dicendo ‘buonasera’. Con leggerezza e intelligenza, non con la propaganda, con la kultura con la k”.

Poi le stoccate a Casalino e Coletta sottolineando che che bisogna portare il talento in Rai. “Finora non è andata così. La Rai è usata per fare coming out. Allora anche noi etero dovremmo fare coming out, no?”. Sulle affermazioni di Claudio Lippi è intervento Carlo Calenda, leader di Azione.

Carlo Calenda: ‘Le parole di Claudio Lippi non sono da paese occidentale’

”’Basta con i gay in tv è una frase che a nessuna persona con una ‘voce pubblica’ verrebbe in mente di pronunciare in un paese occidentale. Il fatto che questo figuro non provi vergogna a farlo in Italia dimostra che c’è un enorme lavoro culturale da fare”