Buon onomastico Fabio oggi 11 maggio: immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi 11 maggio San Fabio martire. Originario di Nicomedia il santo e martire fu discepolo di Sant’Antimo. Il suo martirio fu accumunato a quello di altri santi: Massimo, Basso, Sisinnio, Dioclezio e Fiorenzo.

Fabio, discepolo di Sant’Antimo

Fu vittima delle persecuzioni di Cheremone, il fidato consigliere del proconsole dell’Asia Minore, Faltonio Piniano, che odiava i cristiani e fece rinchiudere il presbitero Antimo e i suoi discepoli in carcere. L’improvvisa morte di Cheremone, per una rovinosa caduta, terrorizzò Piniano che si ammalò gravemente e la moglie, Lucina, decise di consultare Antimo promettendogli libertà e cospicue ricompense se avesse guarito il marito.

Il miracolo e la conversione di Piniano

Il presbitero rispose che diventando cristiano Piniano sarebbe guarito. Quest’ultimo accettò e si dimostrò un catecumeno attento e sincero e Antimo riuscì ad ottenere da Dio la sua guarigione. Il proconsole fu richiamato da Diocleziano a Roma e chiese ad Antimo ed ai suoi discepoli di seguirlo nella Capitale.

Antimo e Fabio decapitati dopo aver liberato dal demonio un sacerdote pagano

Qui liberarono un sacerdote pagano dal demonio che, per dimostrare la propria riconoscenza, decise di incendiare l’idolo del dio Silvano. Un gesto che fece infuriare i pagani con il proconsole Prisco che fece incolpare Antimo che fu decapitato. Stessa sorte subì Fabio che fu prima torturatoe e poi decapitato lungo la via Salaria.

Significato del nome. Fabiano deriva dal latino gentilizio Fabius/ Fabianus (patronimico). Fabio significa “colui che coltiva fave” o “colui che coltiva campi di fave”.

Buon onomastico San Fabio 11 maggio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 11 maggio in occasione della ricorrenza di S. Fabio in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Fabio.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Fabio da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.