Claudio Lippi verso il ritorno in Rai e si scaglia contro Fazio e Annunziata: ‘Coletta ha fatto lavorare gay’

Viaggia verso il ritorno in Rai e impugna la faretra scagliando frecciate al vetriolo in un’intervista a Dire. Claudio Lippi, 78 anni, ne ha per tutti con parole destinate a far rumore. “Finché non firmo il contratto non ci credo” – afferma il conduttore che ha rivelato che sta lavorando a due programmi. “Non vedo l’ora”.

Non risparmia frecciata ai volti di Che tempo che fa che dal prossimo autunno si trasferiranno su Canale 9 (Discovery). “Fazio e Littizzetto? Se ne sono andati loro. Fazio ha raccontato bugie, dicendo che la pubblicità incassava il triplo di quanto costava il programma. Ma se costava 450 mila euro a puntata, incassava 1 milione e 200 mila di pubblicità? Ma dai…”.

Claudio Lippi ha usato parole pesanti. “Lui e la sua sorellina avevano già pronto un contratto milionario con Discovery. Ma sa che c’è? Basta pigiare il Nove sul telecomando per vederli ancora, qual è il problema?”. La loro tv, come quella di Lucia Annunziata, non s’ha da fare”. ” Ci va duro il conduttore televisivo. Propaganda, ‘kultura’ con la k. Ora basta. L’ha vista l’intervista alla ministra Roccella? Cattiva, aggressiva. Non è Rai quella”. Ne ha per tutti Lippi.

“Andrea Coletta, il direttore che per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out . Ma le pare? Allora anche noi etero dovremmo fare coming out”.