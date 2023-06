Calciomercato Napoli, Osimhen: destino ancora tutto da scrivere

Quella appena conclusa si è rivelata una stagione da incorniciare per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, al terzo anno con i partenopei, in campionato ha messo a segno 26 gol portandosi in testa alla classifica come migliore marcatore nella massima serie.

Tuttavia riguardo al suo futuro si addensano ancora folte nubi. Protagonista di una annata eccezionale culminata con la vittoria dello scudetto, la valutazione del cartellino di Osimhen ha subito un rialzo notevole. I club europei sono disposti a spender fior di quattrini pur di accaparrarselo.

Calciomercato: Il Napoli vuole trattenere Osimhen

Nelle prossime settimane, Osimhen con i suoi agenti e il presidente De Laurentiis, si siederanno attorno a un tavolo per intavolare le trattative. Il presidente dei partenopei, dopo Spalletti, probabilmente Giuntoli anche se per quest’ultimo non vi è ancora nulla di ufficiale e la probabile partenza di Kim, non vuole privarsi anche dell’attaccante i cui gol si sono rivelati determinanti per riportare il tricolore all’ombra del Vesuvio.

In effetti l’ex calciatore del Lille ha un contratto che gli scade nel 2025. Per rispettarne la scadenza la società potrebbe proporgli un ritocco dell’ingaggio da 4,5 milioni di euro a 6 annuali. A questo punto spetterebbe all’attaccante decidere, tuttavia riguardo alla sua permanenza in azzurro in realtà ha passato la palla alla società: “Decide il presidente”. Letta tra le righe in buona sostanza l’affermazione sancisce l’inizio delle danze del calciomercato.

De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo, ma se ciò non dovesse bastare, Osimhen verrà ceduto per una cifra altissima. Il valore del nigeriano è stimato attorno ai 140-150 milioni di euro. Cifre non proibitive per il Real Madrid che ha salutato Benzema, per il Chelsea, lo United, e il Psg che in questi anni ci ha abituato ad investimenti folli che non sempre hanno ripagato le attese.

Marco Troisi