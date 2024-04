Crozza su Amadeus al Nove: ‘Eravamo lo sgabuzzino della tv’, Fiorello: ‘Scelta di vita’

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – Maurizio Crozza commenta così l’addio alla Rai da parte di alcuni volti noti: “Ciao Fratelli, che fosse bello lavorare sul Nove io l’ho capito sette anni fai poi è arrivato Fazio… adesso dicono che arriverà anche Amadeus.

Crozza su Amadeus: ‘Ora il Nove sembra Lampedusa, arrivano tutti’

Fratelli, io per Discovery sono contentissimo: Fazio, Amadeus. Sono contentissimo di questa cosa. Siamo partiti che eravamo lo sgabuzzino della tv italiana e adesso il Nove sembra Lampedusa, dove arrivano tutti. Non c’è da ridire perché diventerò sempre più marginale, farò la fine di Di Maio. Farò quella fine lì”.

Poi la stoccata al Governo sull’addio dei big dalla tv di Stato. “Come mai scappano tutti dalla Rai. La destra forza la par condicio, la destra potrà parlare senza limiti. E nei tg fino alle Europee il tempo dedicato alle opposizioni sarà contingentato mentre il Governo potrà farlo senza limiti. Sembra una tariffa Vodafone, solo che con quella può parlare con tutti senza limiti mentre in Rai con 70 euro di canone puoi sentire solo loro”.

Fiorello a Tv Talk: ‘Io non sono di nessuno’

Secondo indiscrezioni anche Fiorello potrebbe sbarcare sul Nove con lo showman che ha spiegato a Tv Talk ha precisato che lui non è mai di un’azienda. “Io inizio alla prima puntata in un’azienda e con l’ultima puntata finisce il contratto, poi potrei andare a Teleminkia. Amadeus ha fatto una scelta di vita dopo 5 Sanremo fantastici. Non è una questione di soldi, lì avrà anche la possibilità di organizzare. Lo dico perché avevo letto delle cose. Gli Amarello? Quella era una battuta”.