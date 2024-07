Celya trovata morta a 6 anni in Normandia, arrestato il compagno della madre: ‘Aveva precedenti’

É stata ritrovata morta poco dopo la mezzanotte la bambina di sei anni la cui scomparsa nel nord della Francia aveva fatto scattare la sera di venerdì 12 luglio il sistema di “allarme rapimento”. Lo ha annunciato il Ministero della Giustizia.

Il 42enne ha rapito e ucciso Celya dopo aver ferito la madre

“Il corpo senza vita di Celya è stato ritrovato. Con decisione della Procura di Rouen, la segnalazione di rapimento è stata ritirata” – si legge nella nota stampa. É stato arrestato l’uomo sospettato di aver rapito e ucciso una bimba di sei anni in Normandia, nella regione della Senna Marittima. Il 42enne è il compagno della madre della piccola Celya. “I gendarmi hanno trovato e arrestato il principale sospettato vicino al luogo in cui è stata ritrovata la sua macchina, in un bosco a Saint-Martin-de-l’If” – si legge in una nota.

L’uomo di 42 anni era stato condannato cinque volte in casi legati alla droga che lo avevano portato in prigione. Ad allertare i soccorsi era stata la madre intorno alle 18:00 per dire che era stata appena aggredita con un coltello dal suo compagno.

L’uomo aveva subito numerose condanne per droga

La donna è riuscita a uscire di casa ma l’uomo – che non è il padre della bambina – è rimasto lì con la piccola. Quando la polizia è arrivata, i due non c’erano più. La coppia non aveva segnalazioni per violenza domestica, ma secondo una fonte vicina alle indagini l’uomo era noto ai giudici per problemi comportamentali.