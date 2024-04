Amadeus responsabile dell’intrattenimento del Nove: il botto di Dagospia, interviene Fiorello

Il tormentone televisivo della primavera 2024 ha le ore contate. Anzi, per Dagospia il futuro di Amadeus è già scritto e si porta avanti dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Dopo aver detto no al sesto Festival consecutivo il conduttore avrebbe preso una decisione che sicuramente scatenerà non poche polemiche in Rai.

Dagospia dà per certo l’accordo tra Amadeus e Discovery: ‘Sarà il responsabile dell’intrattenimento del Nove’

“Amadeus – Discovery, accordo fatto” – riferisce il sito d’informazione diretto da Roberto D’Agostino che nel lancio dà ulteriori dettagli dell’operazione che dovrebbe essere ufficializzato all’inizio della prossima settimana. “Non sono solo canzonette e quiz. Amadeus sarà il responsabile dell’emittente Warner Bros per tutto ciò che riguarda l’intrattenimento del Nove“.

Non solo secondo Dagospia anche Fiorello sarebbe pronto a seguire l’amico a Discovery dove già è traslocato dalla scorsa estate Fabio Fazio. “Dopo l’estate toccherà a lui”. Ipotesi che però è stata smentita dallo showman siciliano su X. “Ancora??? Ma la volete finire?? Io andrò su Raitre” – ha scritto il conduttore di Viva Rai 2 che quest’anno chiuderà il 10 maggio.

Durante la trasmissione aveva chiarito, riferendosi ad Amadeus: “Non facciamo tutto insieme. Poi la Nove mica mi si può permettere: Amadeus se lo prendono, ma a me no posso andare a lavorare a Teleminkia… Io sono sempre stato libero. Non ho mai fatto contratti con Mediaset, Sky… Solo a progetto, io posso decidere sempre”.

‘Fiorello lo seguirà dopo l’estate’, lo showman replica su X: ‘Andrò su Rai 3’

“Se Amadeus lascia la Rai è la Rai che lascia il Paese. Noi abbiamo vissuto per vent’anni con Baudo e la Carrà, ora abbiamo Amadeus e Fiorello, l’intrattenimento sono loro due, bisogna dargli quello che vogliono”. Così a ‘Un Giorno da Pecora’, su Radio 1, il conduttore e giornalista Giovanni Minoli. “Amadeus farà quello che vuole, io da dirigente gli direi ‘tu e Fiorello siete la coppia della Rai’. Se io fossi Amadeus non me ne andrei, perché sono uomo Rai, ma capisco che se non si trova bene”.