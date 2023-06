Baudo festeggia 87 anni: Fiorello lo chiama per la seconda edizione di Viva Rai 2, lui gli dà la ‘benedizione’

Gli auguri dei vertici Rai, una puntata speciale di ‘Techetechete‘ e il siparietto con Fiorello durante la puntata di Viva Rai 2 del 7 giugno. Pippo Baudo ha iniziato la giornata del suo 87esimo compleanno con la telefonata dello showman catanese.

Pippo Baudo, siparietto con Fiorello a Viva Rai 2 per festeggiare il compleanno

“Auguri, ti vogliamo bene e ti aspettiamo sempre. L’anno prossimo se ci dovesse essere un’altra edizione promettimi che verrai alla prima puntata” – ha riferito Fiorello con il conduttore dei record di Sanremo che gli ha dato la benedizione. “Te lo prometto, anzi, te lo garantisco. Sono sicuro che la seconda edizione ci sarà”. Il conduttore di Viva Rai 2 ha sottolineato che Pippo Baudo ha seminato bene e tracciato la strada.

“Noi la stiamo seguendo tutti quanti, tutti. Chi fa questo mestiere oggi segue la strada tracciata dal grande Pippo”. Quest’ultimo, sorridendo, ha rimarcato: “Sono il maestro”.

‘Sono sicuro che ci sarà una seconda edizione, 5 Sanremo di fila per Amadeus? Io ne ho fatti 13’

Non poteva poi mancare il riferimento ad Amadeus che sarà protagonista del quinto Festival di Sanremo consecutivo. “Ma io ne ho fatti tredici! Campa cavallo! Tredici sono tanti. Devo dire che è bravo, simpatico, ed è siciliano” – ha chiosato Baudo con Fiorello che che ha aggiunto che sentirsi dire bravo da Pippo Baudo è come ricevere una laurea honoris causa.